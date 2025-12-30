  1. Inicio
Atentan contra abogada líder de la comisión de transición de la nueva municipalidad de Choluteca

El atentado se registró en el mismo lugar donde esa tarde estaba programada una reunión de trabajo con el alcalde electo Eber Aplícano para tratar asuntos de la comisión de transición.

La abogada Carmen Yolanda Ordóñez.
Choluteca, Honduras.

La tarde del lunes 29 de diciembre, sujetos armados perpetraron un atentado contra la abogada Carmen Yolanda Ordóñez, coordinadora de la comisión de transición de la nueva corporación municipal de Choluteca. De acuerdo con los primeros reportes, los individuos ingresaron hasta su despacho legal, donde le dispararon, hiriéndola de bala en el hombro.

Tras el ataque, la profesional del derecho fue trasladada de emergencia a una clínica privada, donde recibió atención médica. Hasta el momento, su estado de salud se mantiene bajo observación, mientras las autoridades recaban información para esclarecer lo ocurrido.

Al lugar se hizo presente el alcalde electo de Choluteca, Eber Aplícano, quien confirmó que esa misma tarde tenían programada una reunión de trabajo en ese despacho para abordar asuntos relacionados con el proceso de transición municipal.

Elmer García lo perdió todo: siete años de sacrificio reducidos a cenizas

“A las 2 de la tarde nosotros teníamos una reunión coordinada. Es lamentable lo que está sucediendo en la ciudad de Choluteca. Ella es la coordinadora de la comisión de transición de la nueva alcaldía municipal; vamos a investigar para llegar al paradero de los autores materiales e intelectuales”, expresó.

El atentado ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad cholutecana, en medio de un proceso clave para el traspaso de mando en la municipalidad.

Las autoridades policiales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del hecho.

