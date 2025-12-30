Atentan contra abogada líder de la comisión de transición de la nueva municipalidad de Choluteca

Choluteca, Honduras.

La tarde del lunes 29 de diciembre, sujetos armados perpetraron un atentado contra la abogada Carmen Yolanda Ordóñez, coordinadora de la comisión de transición de la nueva corporación municipal de Choluteca. De acuerdo con los primeros reportes, los individuos ingresaron hasta su despacho legal, donde le dispararon, hiriéndola de bala en el hombro.

Tras el ataque, la profesional del derecho fue trasladada de emergencia a una clínica privada, donde recibió atención médica. Hasta el momento, su estado de salud se mantiene bajo observación, mientras las autoridades recaban información para esclarecer lo ocurrido.

Al lugar se hizo presente el alcalde electo de Choluteca, Eber Aplícano, quien confirmó que esa misma tarde tenían programada una reunión de trabajo en ese despacho para abordar asuntos relacionados con el proceso de transición municipal.