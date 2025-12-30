Elmer García lo perdió todo: siete años de sacrificio reducidos a cenizas

San Pedro Sula, Honduras

Elmer García sostenía un celular con la mano temblorosa mientras grababa lo que quedaba de su bodega localizada en el mercado Medina-Concepción, luego del voraz incendio que redujo a cenizas decenas de puestos la tarde del 29 de diciembre.

A su lado, su esposa lloraba en silencio. Detrás de los lentes que cubrían su rostro, una lágrima se asomaba por su ojo derecho. El incendio acabó con el trabajo de siete años.

Inversiones Shalon lo perdió todo. Elmer lo perdió todo. La noche del lunes el pavoroso incendio redujo a cenizas el negocio de abarrotería que levantó a base de préstamos, créditos y sacrificios acumulados durante años. No hubo tiempo para salvar nada.

“Todo se perdió”, decía con pocas palabras, todavía incrédulo ante la magnitud del golpe.