  1. Inicio
  2. · Sucesos

Elmer García lo perdió todo: siete años de sacrificio reducidos a cenizas

El incendio en el mercado Medina-Concepción destruyó por completo la bodega de Elmer García, dejando en ruinas siete años de esfuerzo, préstamos y sacrificios

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2026 a las 10:17 -
  • Luís Licona
Elmer García lo perdió todo: siete años de sacrificio reducidos a cenizas

Elmer García y su esposa reciben consuelo tras perder su negocio en el pavoroso incendio.

 Foto: Luis Licona| La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

Elmer García sostenía un celular con la mano temblorosa mientras grababa lo que quedaba de su bodega localizada en el mercado Medina-Concepción, luego del voraz incendio que redujo a cenizas decenas de puestos la tarde del 29 de diciembre.

A su lado, su esposa lloraba en silencio. Detrás de los lentes que cubrían su rostro, una lágrima se asomaba por su ojo derecho. El incendio acabó con el trabajo de siete años.

Inversiones Shalon lo perdió todo. Elmer lo perdió todo. La noche del lunes el pavoroso incendio redujo a cenizas el negocio de abarrotería que levantó a base de préstamos, créditos y sacrificios acumulados durante años. No hubo tiempo para salvar nada.

“Todo se perdió”, decía con pocas palabras, todavía incrédulo ante la magnitud del golpe.

Empleados de Elmer García no pueden creer que todo quedó reducido a cenizas.

Empleados de Elmer García no pueden creer que todo quedó reducido a cenizas.

(Foto: Luis Licona| La Prensa)

Según contó, el lunes 29 de diciembre, tras cumplir con su jornada diaria, Elmer se dirigía a su casa cuando una llamada le cambió la noche. “Un amigo me dijo que los locales de la par se estaban quemando”, relató.

Retiran escombros e inician limpieza tras voraz incendio en el mercado Medina-Concepción

La mañana de este martes, Elmer aún no lograba dimensionar cuánto había perdido realmente. “Son varios millones”, aseguró con voz quebrada, consciente de que su local, ubicado en una esquina, fue uno de los más afectados. No tiene seguro y el fuego lo consumió casi por completo.

Entre escombros y cenizas quedó no solo un negocio, sino el esfuerzo de años que hoy Elmer observa a través de la pantalla de su celular, intentando registrar lo único que le queda: el recuerdo de lo que alguna vez fue su sustento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Luís Licona

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias