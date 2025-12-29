Feroz incendio consume varios locales en mercado Medina de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

En horas de la noche de este 29 de diciembre se registró un fuerte incendio en el mercado Medina, a la altura de la seis calle, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras. La alerta fue dada por ciudadanos del barrio Medina, quienes solicitaron la intervención del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia en las inmediaciones del lugar. En redes sociales han circulado varios videos en los que se observa un incendio de grandes proporciones que consume varios locales del sector.

Según información preliminar, el incendio se habría originado en un negocio de venta de pólvora. En el lugar se escuchan explosiones de cohetes, morteros y diversos fuegos pirotécnicos. El Cuerpo de Bomberos llegó de emergencia y está despejando el área, debido a que la zona se ha vuelto altamente peligrosa.