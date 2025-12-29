Lágrimas y gritos estremecen el mercado Medina tras cuantiosas pérdidas

La noche del 29 de diciembre quedará grabada con fuego en la memoria de comerciantes y vecinos del mercado Medina, en San Pedro Sula. Un voraz incendio, registrado a la altura de la 6 Calle, redujo a cenizas el esfuerzo de toda una vida y sumió en el llanto a decenas de familias.
Cuando las llamas comenzaron a elevarse, el miedo se apoderó del barrio Medina. Los gritos de auxilio rompieron la calma nocturna mientras ciudadanos alertaban desesperados al Cuerpo de Bomberos, rogando por ayuda ante una escena que se tornaba incontrolable.
En cuestión de minutos, el fuego se propagó por varios locales comerciales. Desde distintos puntos de la ciudad, las llamas podían verse iluminando el cielo, mientras el estruendo de explosiones estremecía a quienes observaban impotentes cómo el incendio avanzaba sin piedad.
Videos difundidos en redes sociales captaron el drama humano. Comerciantes llorando, familias corriendo sin rumbo y padres arriesgando su vida al saltar desde los techos o romper ventanas para rescatar a sus hijos, en medio de detonaciones de pólvora y fuegos pirotécnicos.
De acuerdo con información preliminar, el incendio se habría originado en un negocio de venta de pólvora, lo que agravó la situación debido a las constantes explosiones de cohetes y morteros, aumentando el peligro para quienes intentaban salvar algo de sus pertenencias.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron de inmediato para combatir el siniestro y despejar la zona, mientras efectivos de la Policía Nacional evacuaban a las personas y ayudaban a los locatarios a rescatar mercadería entre el humo, el fuego y el caos.
Entre el humo y las ruinas, los lamentos no cesaban. Algunos comerciantes se arrodillaron frente a lo que quedaba de sus puestos, otros se abrazaban en silencio, incapaces de asimilar que en pocas horas habían perdido el sustento de sus familias.
“Tengo 35 años de trabajar aquí. Con mi hermana teníamos dos puestos de mariscos y lo perdimos todo. El fuego se vino para acá; con esto crié a mis hijos”, expresó entre lágrimas Paula Martínez, con la voz quebrada por el dolor.
Historias como la de Paula se repiten a lo largo de la 6 Calle. Son hombres y mujeres que, día tras día, se levantaban antes del amanecer para ganarse el pan con el sudor de su trabajo y que hoy enfrentan la incertidumbre de no saber cómo empezar de nuevo.
La labor del personal de emergencia y de los agentes policiales se activó con rapidez ante la emergencia, a pesar de que se encontraban “de brazos caídos” por la falta de pago de salarios y bonos.
El mercado Medina, uno de los centros comerciales más concurridos de San Pedro Sula, especialmente en la temporada navideña, se convirtió en un escenario de dolor. Donde antes había bullicio y trabajo, solo quedaron escombros, cenizas y miradas llenas de angustia.
Mientras el fuego es controlado y la zona permanece bajo resguardo, los afectados esperan un informe oficial por parte de las autoridades. Entre cenizas y ruinas, queda la esperanza de encontrar apoyo para reconstruir lo que el incendio arrebató en una sola noche.