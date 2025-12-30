Retiran escombros e inician limpieza tras voraz incendio en el mercado Medina-Concepción

San Pedro Sula, Honduras

Desde tempranas horas de este martes, cuadrillas municipales y comerciantes comenzaron el retiro de escombros y las labores de limpieza en el mercado Medina-Concepción, luego del voraz incendio que redujo a cenizas decenas de puestos. Entre restos calcinados, láminas retorcidas y charcos de agua mezclada con hollín, el personal avanzaba con dificultad para despejar los pasillos del populoso mercado, uno de los más concurridos de San Pedro Sula.

Con botas de hule y guantes, los trabajadores removían desde tempranas horas estructuras metálicas, mesas y mercancía inservible, mientras el olor a humo aún persistía en el ambiente.

Los locales permanecen cerrados mientras los comerciantes intentan dimensionar las pérdidas y recuperar lo poco que el siniestro les permitió salvar.

Pavoroso incendio

El incendio de enormes proporciones empezó a eso de las 6:30 de la tarde del 29 de diciembre cuando una cohetería clandestina tomó fuego en la 6 calle, entre la 5 y 6 avenida del mercado Medina-Concepción. En el lugar se escuchaban constantes explosiones de cohetes, morteros y diversos juegos pirotécnicos, generando pánico entre comerciantes y vecinos. Equipos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional llegaron tras la alerta de los mismos vendedores. Varias personas que habitaban en los segundos pisos de los locales tuvieron que ser rescatadas en medio del caos. El panorama era desolador. Alrededor de las 7:30 de la noche, algunos comerciantes intentaron rescatar lo poco que quedaba entre las llamas y el humo. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas brindarán un informe oficial sobre las causas del siniestro y la magnitud de los daños.

Versión de los Bomberos

"Jamás debió haber aquí cohetes almacenados en el mercado, miren la desgracia que acaba de ocurrir, muchas familias van a quedar en la calle antes de que finalice el año, esto es lamentable", dijo a periodistas un oficial de los Bomberos que participaba en las labores de extinción del fuego. La misma fuente señaló que muchos de los comerciantes del mercado no han acatado las instrucciones de los Bomberos de que no pueden tener productos peligrosos como los elaborados a base de pólvora. Añadió que se desconoce la totalidad de los negocios consumidos por las llamas y que cuando los Bomberos han hecho inspecciones en mercados para conocer si respetan las medidas de seguridad, algunos de los dueños de negocios "hasta machete le han sacado a las autoridades cuando se les ha pedido que no tengan pólvora, para evitar este tipo de hechos".