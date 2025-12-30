  1. Inicio
Explosión en cohetería clandestina desató incendio en Medina-Concepción

El siniestro en la 6 calle, 5 y 6 avenidas, del populoso mercado sampedrano, provocó cuantiosos daños materiales, afectando abarroterías, ventas de ropa, puestos de verduras y otros negocios

Un poco más de 24 horas de que un incendio consumiera una ferretería entre la 8 calle y 3 avenida de San Pedro Sula, en pleno centro de la ciudad, otro siniestro acabó con la inversión de decenas de vendedores.

 Foto: Cortesía alcaldía de SPS
A eso de las 6:30 pm de ayer, una cohetería clandestina tomó fuego en la 6 calle, 5 y 6 avenida, del mercado Medina-Concepción, lo que originó un incendio de enormes proporciones.

 Foto: Yoseph Amaya/LA PRENSA
El siniestro provocó cuantiosos daños materiales, afectando abarroterías, ventas de ropa, puestos de verduras y otros negocios del sector, generando preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
En el lugar se escuchaban explosiones de cohetes, morteros y diversos juegos pirotécnicos que iluminaban el cielo.

 Foto: Cortesía alcaldía de SPS
Equipos del Cuerpo de Bomberos y la Policía llegaron tras la alerta de los mismos vendedores. Personas que vivían en segundo piso de los locales tuvieron que ser rescatadas.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
Padres saltaban desde los techos y rompieron ventanas para rescatar a sus hijos, en medio de explosiones de pólvora.

 Foto: Cortesía alcaldía de SPS
Padres saltaban desde los techos y rompieron ventanas para rescatar a sus hijos, en medio de explosiones de pólvora.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
El panorama era desolador. A eso de las 7:30 pm, los comerciantes intentaron rescatar lo que pudieron.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
“Tengo 35 años de trabajar aquí. Con mi hermana teníamos dos puestos de mariscos y lo perdimos todo. El fuego se vino para acá; con esto crie a mis hijos”, expresó entre lágrimas Paula Martínez.

 Foto: Cortesía alcaldía de SPS
En la zona se escuchaban clamores y gritos de comerciantes y pobladores sampedranos que, día a día, se esfuerzan por ganarse el sustento con el fruto de su trabajo y que hoy lo han perdido todo, reducido a escombros y cenizas.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Los vendedores sacaron anoche enseres y mercadería porque el fuego dos horas después de iniciado seguía afectando los negocios.

Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
Los Bomberos de San Pedro Sula y municipios aledaños batallaban anoche por apagar el fuego que había consumido más de 60 puestos de negocios.

 Foto: Cortesía alcaldía de SPS
A las labores de emergencia también se sumaron camiones cisterna privados, debido a que el suministro de agua resultó insuficiente para sofocar las llamas.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
El fuego seguía anoche consumiendo puestos del mercado. En horas de la madrugada, los bomberos hacian labores de enfriamiento.

 Foto: Yoseph Amaya/drone
El incendio se habría originado en un negocio de venta clandestina de pólvora.

Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
