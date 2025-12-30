Explosión en cohetería clandestina desató incendio en Medina-Concepción

Un poco más de 24 horas de que un incendio consumiera una ferretería entre la 8 calle y 3 avenida de San Pedro Sula, en pleno centro de la ciudad, otro siniestro acabó con la inversión de decenas de vendedores.
A eso de las 6:30 pm de ayer, una cohetería clandestina tomó fuego en la 6 calle, 5 y 6 avenida, del mercado Medina-Concepción, lo que originó un incendio de enormes proporciones.
El siniestro provocó cuantiosos daños materiales, afectando abarroterías, ventas de ropa, puestos de verduras y otros negocios del sector, generando preocupación entre comerciantes y vecinos de la zona.
En el lugar se escuchaban explosiones de cohetes, morteros y diversos juegos pirotécnicos que iluminaban el cielo.
Equipos del Cuerpo de Bomberos y la Policía llegaron tras la alerta de los mismos vendedores. Personas que vivían en segundo piso de los locales tuvieron que ser rescatadas.
Padres saltaban desde los techos y rompieron ventanas para rescatar a sus hijos, en medio de explosiones de pólvora.
El panorama era desolador. A eso de las 7:30 pm, los comerciantes intentaron rescatar lo que pudieron.
“Tengo 35 años de trabajar aquí. Con mi hermana teníamos dos puestos de mariscos y lo perdimos todo. El fuego se vino para acá; con esto crie a mis hijos”, expresó entre lágrimas Paula Martínez.
En la zona se escuchaban clamores y gritos de comerciantes y pobladores sampedranos que, día a día, se esfuerzan por ganarse el sustento con el fruto de su trabajo y que hoy lo han perdido todo, reducido a escombros y cenizas.
Los vendedores sacaron anoche enseres y mercadería porque el fuego dos horas después de iniciado seguía afectando los negocios.
Los Bomberos de San Pedro Sula y municipios aledaños batallaban anoche por apagar el fuego que había consumido más de 60 puestos de negocios.
A las labores de emergencia también se sumaron camiones cisterna privados, debido a que el suministro de agua resultó insuficiente para sofocar las llamas.
El fuego seguía anoche consumiendo puestos del mercado. En horas de la madrugada, los bomberos hacian labores de enfriamiento.
El incendio se habría originado en un negocio de venta clandestina de pólvora.