Nasry Asfura donará L1.5 millones a afectados por incendio en el mercado Medina

Tegucigalpa, Honduras.

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, anunció este lunes la donación de 1.5 millones de lempiras para apoyar a los comerciantes y familias afectadas por el incendio que devastó el mercado Medina, en San Pedro Sula. La información fue confirmada por el propio Asfura durante una entrevista en vivo concedida al medio de comunicación HCH, en la que expresó su solidaridad con las personas que perdieron sus negocios y su principal fuente de ingresos a causa del siniestro.

Según explicó el mandatario electo, los fondos serán destinados de manera íntegra a los afectados por el incendio, muchos de los cuales quedaron sin mercadería ni medios para sostener a sus familias tras la emergencia registrada la noche del 29 de diciembre. “Es una ayuda para todos los que lo perdieron todo”, afirmó Nasry Asfura, al señalar que la tragedia dejó a decenas de comerciantes en una situación de extrema vulnerabilidad económica. El anuncio se produce luego de que un voraz incendio consumiera varios locales del mercado Medina, uno de los principales centros de comercio popular de San Pedro Sula, especialmente concurrido durante la temporada navideña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El siniestro generó cuantiosas pérdidas materiales y escenas de profundo dolor entre los comerciantes, muchos de ellos con décadas de trabajo en la zona, quienes vieron reducido a cenizas el esfuerzo de toda una vida.

De acuerdo con información preliminar, el incendio se habría originado en un negocio de venta de pólvora, lo que agravó la situación debido a las constantes explosiones de cohetes y morteros, aumentando el riesgo para quienes intentaban rescatar parte de sus pertenencias.

La tragedia quedó marcada en la memoria de locatarios y vecinos del barrio Medina. Cuando las llamas comenzaron a elevarse, el miedo se apoderó del sector y los gritos de auxilio rompieron la calma nocturna, mientras ciudadanos alertaban desesperadamente al Cuerpo de Bomberos ante una escena que se tornaba incontrolable.

Destacan labor de bomberos y policías durante la emergencia