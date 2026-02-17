Amplían socialización de lectura bíblica en escuelas; no será obligatoria

Tegucigalpa, Honduras.

La comisión especial para la lectura de la Biblia anunció este martes la ampliación del proceso de socialización de la iniciativa que propone incluir la lectura de textos bíblicos en instituciones educativas del país, al tiempo que aclaró que la actividad no será obligatoria ni implicará reformas constitucionales. Durante una conferencia de prensa en el Congreso Nacional, los integrantes de la comisión informaron que el período de socialización se extenderá de 30 a 90 días, con el fin de escuchar a distintos sectores, entre ellos iglesias, docentes y padres de familia. “La lectura de la Biblia, la palabra de Dios, no es obligatoria; si un padre o familia no quiere que se traslade la palabra de Dios, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de sanción”, expresó el diputado Arnold Burgos.

Asimismo, señaló que no se contemplan modificaciones a los artículos 77 y 151 de la Constitución de la República, que establecen la libertad de culto y el carácter laico de la educación en Honduras. Según explicaron, la propuesta no consiste en la creación de una nueva asignatura, sino en la promoción de relatos y valores universales dirigidos a la niñez y adolescencia. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse “No existe el objetivo de promover una religión en específico”, afirmaron, al detallar que los contenidos estarán orientados a principios y reflexiones.

La Comisión Especial para la Lectura de la Biblia aclaró que la actividad no será obligatoria y que estará enfocada en relatos que promuevan valores universales.



Según sus integrantes, la iniciativa busca fomentar principios y reflexión, respetando la libertad de participación.... pic.twitter.com/qXcegdDGB5 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) February 17, 2026