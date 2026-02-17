Amplían socialización de lectura bíblica en escuelas; no será obligatoria

La comisión especial para la lectura de la Biblia anunció este martes la ampliación del proceso de socialización de la iniciativa que propone incluir la lectura de textos bíblicos en instituciones educativas del país, al tiempo que aclaró que la actividad no será obligatoria ni implicará reformas constitucionales.
Durante una conferencia de prensa en el Congreso Nacional, los integrantes de la comisión informaron que el período de socialización se extenderá de 30 a 90 días, con el fin de escuchar a distintos sectores, entre ellos iglesias, docentes y padres de familia.
“La lectura de la Biblia, la palabra de Dios, no es obligatoria; si un padre o familia no quiere que se traslade la palabra de Dios, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de sanción”, expresó el diputado Arnold Burgos.
Asimismo, señaló que no se contemplan modificaciones a los artículos 77 y 151 de la Constitución de la República, que establecen la libertad de culto y el carácter laico de la educación en Honduras.
Según explicaron, la propuesta no consiste en la creación de una nueva asignatura, sino en la promoción de relatos y valores universales dirigidos a la niñez y adolescencia.
“No existe el objetivo de promover una religión en específico”, afirmaron, al detallar que los contenidos estarán orientados a principios y reflexiones.
La comisión indicó que será la Secretaría de Educación, en coordinación con las iglesias, la que definirá el día y la modalidad en que se desarrollaría la actividad, así como las personas encargadas de compartir los contenidos.
Por su parte, la Secretaría de Educación, en representación de la ministra Areli Argueta, señaló que se trata de un tema “polémico e importante para la nación”, por lo que se mantendrá un proceso de diálogo amplio.
“Estamos precisamente en este tiempo de poder escuchar a las iglesias e integrar a la sociedad de padres de familia”, manifestó la funcionaria, al reiterar que cualquier decisión deberá considerar el marco legal vigente y el respeto a la diversidad de creencias.
La iniciativa fue impulsada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y continuará en etapa de análisis y consultas antes de definir su eventual implementación.