Rebeca Obando pide al titular del Congreso analizar reforma a la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La titular del Poder Judicial afirmó que su postura se enmarca en el respeto a la institucionalidad democrática.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, solicitó este martes al Congreso Nacional de Honduras la instalación de una mesa interinstitucional para discutir las reformas relacionadas con el gobierno y la administración del Poder Judicial.

“Comprometida con la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento del Estado de derecho, reitero mi disposición de contribuir a soluciones que garanticen estabilidad del sistema de justicia y el bienestar de la ciudadanía”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y a la comisión de dictamen encargada del proyecto de reforma a los decretos 282-2010 y 05-2011.

Señaló que busca un diálogo conjunto para analizar los posibles alcances de la iniciativa en discusión dentro del Legislativo.

“Con el fin de instalar una mesa interinstitucional donde en forma conjunta podamos abordar los posibles alcances de la reforma propuesta y, sobre todo, ser escuchados para proponer una reforma integral a todo el sector de justicia”, manifestó.

La magistrada presidenta planteó que el análisis incluya la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, así como la actualización de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOA), entre otras normativas vinculadas al sistema judicial.

Finalmente, Obando indicó que el objetivo es escuchar el criterio técnico y jurídico del Poder Judicial bajo el principio de independencia y colaboración entre poderes.

“Estaré atenta a la receptividad de esta solicitud y a las respuestas correspondientes, motivada únicamente por el bienestar de los servidores judiciales, el fortalecimiento del Poder Judicial y la mejora del servicio a la ciudadanía”, concluyó.