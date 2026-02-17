Francis Cabrera denuncia presiones por proyecto de reforma a facultades de la CSJ

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, denunció este martes "presiones y amenazas" tras presentar ante el Congreso Nacional de Honduras una iniciativa para reformar el decreto que otorga facultades administrativas a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que las decisiones sean tomadas por el pleno de magistrados. “Considero que no puede el país tener un Poder Judicial donde una sola persona establezca quién es contratado, despedido, trasladado, cuándo o no convocar al pleno. Mi propuesta va encaminada a que sea el pleno de magistrados, 15 magistrados que decidan por mayoría simple; es muy fácil, muy sencillo”, expresó el también secretario del Legislativo.

El congresista señaló que la reforma busca evitar la concentración de poder y garantizar la independencia judicial. "Entiendo que dejar el poder no es fácil; lo que están haciendo es tratar de enredar, de complicar cuando lo que los hondureños queremos es un Poder Judicial que no esté politizado", afirmó. Asimismo, rechazó que su planteamiento represente interferencia entre poderes del Estado. "No es ninguna injerencia porque no estamos hablando de un caso en específico, está siendo un tema institucional para regular independientemente de quiénes sean los magistrados", manifestó.

Presiones y amenazas