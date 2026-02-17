Detienen a pareja acusada de matar a golpes a adulto mayor dentro de una cuartería

Una pareja recibió la medida cautelar de detención judicial por su presunta responsabilidad en el delito de asesinato en perjuicio de Santos Alejandro Hernández, hecho ocurrido en Danlí, El Paraíso.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos sucedieron el 11 de febrero de 2026 en una cuartería ubicada en la aldea de Ocobas.
Vecinos del sector relataron que oyeron gritos de auxilio provenientes de un cuarto donde se encontraban Mildon Ovidio Hernández Chirinoz y Ricci Mabel Rodríguez Amador, quienes agredían con un palo a Santos Alejandro Hernández, quien perdió la vida de manera instantánea a causa de los golpes.
Tras el levantamiento del cadáver, se informó que la víctima presentaba múltiples heridas contusas en el rostro, la cabeza y el cuello.
La detención de la pareja se logró mediante un operativo en un bus de la ruta Tegucigalpa–San Pedro Sula, en la carretera a la altura de la aldea El Carrizal, municipio de Taulabé, Comayagua.
Luego de la audiencia de declaración de imputados, celebrada en los juzgados de Danlí, ambos sospechosos fueron enviados al centro penal de Danlí, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por el juez.
La audiencia inicial fue fijada para el jueves 19 de febrero de 2026 a las 10:00 de la mañana.