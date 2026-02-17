Detienen a pareja acusada de matar a golpes a adulto mayor dentro de una cuartería

Danlí

Una pareja recibió la medida cautelar de detención judicial por su presunta responsabilidad en el delito de asesinato en perjuicio de Santos Alejandro Hernández, hecho ocurrido en Danlí, El Paraíso.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos sucedieron el 11 de febrero de 2026 en una cuartería ubicada en la aldea de Ocobas.

Vecinos del sector relataron que oyeron gritos de auxilio provenientes de un cuarto donde se encontraban Mildon Ovidio Hernández Chirinoz y Ricci Mabel Rodríguez Amador, quienes agredían con un palo a Santos Alejandro Hernández, quien perdió la vida de manera instantánea a causa de los golpes.