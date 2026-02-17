Cae salvadoreño con 89 mil dólares en control fronterizo de Choluteca

Choluteca, Honduras.

Un ciudadano salvadoreño fue detenido la noche del lunes 16 de febrero en el punto fijo de control La Corteza, en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, tras ser requerido por autoridades policiales cuando ingresaba al país con una fuerte suma de dinero en moneda extranjera. La operación fue ejecutada por funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), a través del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), con el apoyo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), como parte de las acciones orientadas al combate de delitos transnacionales.

De acuerdo con el informe oficial, durante las labores de inspección y registro los agentes detuvieron en flagrancia a un hombre de 37 años, originario de la República de El Salvador, a quien se le supone responsable del delito de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras. Al momento de la revisión, las autoridades encontraron en su poder 89,000 dólares estadounidenses, distribuidos en tres fajos: dos de 30,000 dólares cada uno y un tercero con 29,000 dólares. En total, se contabilizaron 890 billetes de 100 dólares, equivalentes a 2,314,000 lempiras, según la tasa de cambio referida en el informe.