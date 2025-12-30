Capturan a dos presuntos cabecillas de la Pandilla 18 en La Lima, Cortés

La Lima, Cortés

Uno de los detenidos fue identificado como Jefry Eduardo Perdomo García, de 18 años, conocido en el mundo criminal con los alias “Coala” o “Blindado”, señalado como miembro activo de la Pandilla 18 con el rango de hommie o cabecilla de sector desde hace aproximadamente cuatro años. De acuerdo con las investigaciones, estaría vinculado a la venta y distribución de drogas, sicariato y extorsión en la zona.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en el marco del plan “Navidad Segura”, capturaron a dos presuntos cabecillas de la estructura criminal Pandilla 18 durante una saturación policial ejecutada en la colonia Jerusalén, en el municipio de La Lima, Cortés.

El segundo arrestado responde al nombre de Michael David Alvarado Cerrato, de 23 años, alias “Pillo” o “Gavilán”, quien también ostentaría el rango de hommie desde hace unos cinco años.

Según las autoridades, se encargaba de la distribución de drogas, armas y municiones, además de actividades de sicariato y extorsión en sectores de influencia de la Pandilla 18.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron un fusil AK-47 de uso prohibido, con su cargador y cinco cartuchos en su interior, munición de alto calibre, una pistola, 40 envoltorios con supuesta cocaína, 20 envoltorios de supuesta droga tipo crack, tres paquetes de hierba seca supuesta marihuana con un peso aproximado de 2.5 libras cada uno, así como dos teléfonos celulares.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El decomiso de estas armas permitió abrir nuevas líneas de investigación para determinar la posible participación de los detenidos en hechos violentos registrados en La Lima y zonas aledañas.

Por suponerlos responsables de los delitos de porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y permitido, porte ilegal de munición de uso prohibido, tráfico de drogas y asociación para delinquir, ambos fueron remitidos a la fiscalía competente para continuar con el proceso legal correspondiente.