Los 10 sucesos de impacto en Honduras durante 2025

Un juez condenó a 18 años y nueve meses de cárcel a Roger Enrique Lanza al aceptar que estranguló a su esposa Jennifer Alejandra Galdámez el 27 de noviembre de 2021. La sentencia, dictada el 7 de enero de 2025, fue emitida luego de que Lanza, a través de un procedimiento abreviado, se responsabilizara del asesinato ante un juez el 26 de diciembre de 2024. Las investigaciones revelaron que Lanza abandonó el cuerpo de su esposa en el segundo anillo de San Pedro Sula, luego de matarla en la residencial Casa Maya.