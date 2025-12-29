Los 10 sucesos de impacto en Honduras durante 2025

El empresario Franklin Villeda Caballero, originario de Tocoa, Colón, perdió la vida de manera violenta el miércoles 19 de febrero en la habitación de un hotel en San Pedro Sula, a manos de un supuesto abogado y tres policías, con quienes realizaba el cierre de la compra de una propiedad.
Las investigaciones policiales establecen que Villeda fue citado en un hotel por el supuesto abogado Rolando Sánchez Salinas, quien además se hacía pasar como empleado de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) para finiquitar la venta de la propiedad en poder de la entidad, por la que la víctima terminaría de pagar ese día 7.2 millones de Lempiras.
Según agentes que trabajan en el caso, un desacuerdo en el trato provocó que Rolando Sánchez, junto a los tres policías, terminara matando a disparos al empresario en la habitación del hotel para robarle la millonaria cantidad de dinero que este portaba. Por el crimen de Franklin Villeda está preso el policía Alexia David Ramírez Pérez, mientras que Rolando Sánchez y los agentes Allan Esaú Ponce y Víctor David Cruz continúan prófugos.
El caso de la odontóloga Tesla Paola Alemán Cantillano (de 36 años) sigue siendo un tema de debate entre la población hondureña, debido a que un juez declaró que el delito de parricidio que le imputaban tras matar a su hija de apenas dos años no era punible. El hecho ocurrió el 2 de febrero.
La medida a favor de Alemán se dictó después de que su defensa demostrara, mediante análisis psiquiátricos, que el día en que le quitó la vida a su hija, Ana Paula Reyes Alemán, se encontraba fuera de sus facultades mentales y presentaba un alto grado de ansiedad.
Fredy Arturo Sorto Ordóñez (de 38 años) permanece recluido en un centro penal desde el 6 de noviembre, debido a que enfrenta un proceso judicial por ser el principal sospechoso de abusar sexualmente y asfixiar al pequeño Jhony Neptaly Gómez Vásquez (de 7).
El acusado fue capturado el 2 de noviembre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la aldea El Tablón, Francisco Morazán. La detención se produjo tras las denuncias de pobladores y las pruebas obtenidas en videos de cámaras de vigilancia, que lo vincularon directamente con la desaparición del menor. El cuerpo del niño había sido hallado la noche anterior en una bodega de reciclaje de plásticos, envuelto en una bolsa y localizado en el mismo sector.
Las investigaciones policiales permitieron la captura de Sergio David Florentino Díaz, señalado como responsable de quitarle la vida a su esposa Brenda Janeth Gómez (de 28 años). La acusación contra el sospechoso se remonta al 10 de septiembre, cuando la Policía lo sorprendió trasladando el cuerpo de la mujer en su camioneta sobre el puente de Bermejo, en San Pedro Sula. En ese momento, justificó que ella había muerto por causas naturales y que la llevaba con su madre.
Honduras reportó, hasta el 30 de noviembre, 31 homicidios múltiples que dejaron como saldo 105 personas muertas. Entre los ataques destaca el ocurrido la noche del 14 de febrero, cuando criminales llegaron a un bar en Catacamas, Olancho, y mataron a seis personas. Las investigaciones llevaron a la Policía a capturar, el 21 de octubre, a cuatro personas que habrían cometido el crimen por una disputa territorial relacionada con la venta de drogas.
Un juez condenó a 18 años y nueve meses de cárcel a Roger Enrique Lanza al aceptar que estranguló a su esposa Jennifer Alejandra Galdámez el 27 de noviembre de 2021. La sentencia, dictada el 7 de enero de 2025, fue emitida luego de que Lanza, a través de un procedimiento abreviado, se responsabilizara del asesinato ante un juez el 26 de diciembre de 2024. Las investigaciones revelaron que Lanza abandonó el cuerpo de su esposa en el segundo anillo de San Pedro Sula, luego de matarla en la residencial Casa Maya.
Óscar Armando Ramírez Melgar es acusado del delito de homicidio en contra de la universitaria María Fernanda Alemán, quien pereció al recibir un balazo la madrugada del 9 de febrero, cuando se conducía en un vehículo junto a un amigo frente a un complejo habitacional en la colonia Figueroa de San Pedro Sula. Un video de cámaras de vigilancia mostró a Ramírez Melgar, actualmente recluido en una cárcel, disparando en dos ocasiones en dirección al vehículo donde iba la universitaria junto con su acompañante.
Un triple crimen causó conmoción a pobladores del barrio El Carmen, en El Paraíso, oriente del país, el viernes 25 de julio, luego de que un hombre de nombre Joel Zelaya (de 25 años) matara a garrotazos a sus padres y a un sobrino tras ingresar a su casa cuando dormían. Las víctimas son Santos Mario Zelaya, Verónica Yolanda Rodríguez y el menor identificado como Yefry Mateo Zelaya Ramos.
El acto de valentía demostrado por el inspector de policía Kevin Pérez Vargas quedará en la memoria de los hondureños, ya que su vida se apagó cuando intentó rescatar a dos niños que eran arrastrados por la corriente de la quebrada La Primavera, en la residencial Los Arcos de San Pedro Sula, el 14 de septiembre. Junto a Pérez se ahogó el niño Elvis Eluí Bautista, cuyo cuerpo no se localizó.
Adi Amileth Castillo (de 22 años) se convirtió la noche del martes 16 de diciembre en la mujer número 231 que pierde la vida violentamente en el país. El hecho ocurrió cuando la joven se dirigía a su casa luego de predicar la palabra de Dios en una iglesia en la comunidad Llanitos Verdes del municipio de Langue, Valle. La cifra de crímenes mantiene preocupadas a las organizaciones defensoras de derechos de mujeres.