Sin grandes inversiones en el valle de Sula para generar empleo masivo

“Las inversiones en el valle de Sula continúan, pero no al ritmo que deberíamos estar. Es necesario solucionar varios temas de país para que podamos aumentar las inversiones nacionales y extranjeras. Se debe mejorar la seguridad jurídica, el tema de la energía y el acceso a divisas. Lo primero que ve un inversionista es la competitividad de un país y los incentivos que hay. Honduras no debe quedarse atrás, competimos con nuestros vecinos para atraer capitales”, indicó Karim Qubain , presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

Para generar empleo es necesario un diálogo, algo que promueve la CCIC. “Creemos que solucionando las dificultades actuales del país se genera confianza para atraer inversiones. Aprovechar el “nearshoring” y la cercanía con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, para poder instalarse fábricas de gran magnitud y generar empleos dignos e impulsar la economía local”, apuntó el empresario.

Alejandra Mejía, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH), declaró que el aspecto de infraestructura vial es prioritario, ya que las calles están colapsadas por el crecimiento vehicular. Además, que son pocas las arterias pavimentadas.

“Se necesita pavimentar, se necesita tomar rutas para poder descongestionar, porque son cuatro horas diarias en el tráfico para cruzar de Choloma a San Pedro Sula, dos de ida y dos de venida”. Una de las principales fuentes de empleo de este municipio es la maquila, en donde ocho de cada diez empresas tienen relación directa con esta industria.

La recesión económica de Estados Unidos impactó en la caída de exportaciones de la maquila, que desde finales de 2022 y hasta enero de 2024 ya había perdido 44,000 empleos.

Solo en 2023, en Choloma se perdieron más de 15,000 empleos formales que “no hemos sido capaces de recuperar”, lamentó Mejía.

Como CCICH, anualmente intermedian de 3,000 a 4,000 plazas laborales y el 50% en el primer semestre; sin embargo, en lo que va de este año, reconoce, que no hay plazas y las que hay son para perfiles que no logran encontrar porque no cuentan con las habilidades y competencias que se requieren.

“Apenas llevamos 300 personas colocadas, de 1,500 que deberíamos llevar. No es la misma dinámica que otros años, empresas que no están generando nuevas fuentes de empleo. No tenemos nuevas inversiones significativas, se están registrando pero empresas pequeñas, que no generan un alto número de empleos”.

En comparación con 2023, el registro de nuevas empresas ha decaído en un 40%.

“Debería haber un plan sectorial, porque lo que funciona en la zona norte no funciona en todo el país; nuevos mecanismos de incentivos; por ejemplo, el subsidio de energía mató a la mediana empresa, ya que son ellos los que cargan con eso, e invertir en la educación es fundamental”, recalcó Mejía.