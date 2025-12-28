Desaparecen dos jóvenes en la Bográn; uno acababa de salir de prisión

Fotos de Héctor Javier Perdomo Membreño y Cristofer Jair Thomas Martínez, los dos jóvenes que están desaparecidos en San Pedro Sula.
Cristofer fue visto bebiendo el 24 y 25 de diciembre. Tenía apenas unos días de haber salido de la cárcel luego de ser capturado en un taller en donde encontraron unas motos supuestamente robadas.
Héctor era gran amigo de Cristofer y también primo de alias "Greñas", un jovencito que fue asesinado hace unas semanas en la avenida Juan Pablo Segundo.
El 9 de diciembre, Saúl Noé Ramírez Montufar, alias "Greñas" fue asesinado luego de comprar en una pulpería 24/7 ubicada en la avenida Juan Pablo Segundo, a pocas cuadras de la avenida Júnior.
El cuerpo de Ramírez Montufar quedó en la acera de esta famosa pulpería. ¿Qué tiene que ver Greñas con los dos desaparecidos?
El "Greñas" estuvo relacionado con el taller de motos en donde fue capturado Cristofer, quien ahora está desaparecido.
El 3 de junio de este año, dos personas, entre ellas Cristofer, fueron detenidas y puestas a las órdenes del Ministerio Público en posesión de motos con reportes de robo.
"Greñas", quien además era primo de Héctor Perdomo (quien está desaparecido), fue advertido para que se fuera de la colonia, pero no hizo caso.
Última foto del "Greñas" antes de ser asesinado. Andaba un chaleco antibalas, pero eso no evitó ser abatido minutos después.
Cristofer Thomas Martínez estuvo recluido seis meses y el 24 fue visto en el bordo de la colonia Bográn bebiendo.
Thomas Martínez, de 26 años, fue militar y también guardia de seguridad.
Héctor Javier Perdomo, de 19 años, es padre de una niña tres años.
Se supone que se desaparición de Thomas Martínez se registró entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de diciembre.
Las familias de estos dos jóvenes los buscan desesperadamente y piden alertar a las autoridades en caso de saber de ellos.