Director de la policía promete resolver atraso de pagos de salarios y bonos

Tegucigalpa, Honduras.

Las declaraciones del alto funcionario se producen en medio de la suspensión de labores a nivel nacional anunciada por agentes policiales como medida de presión ante el incumplimiento en el pago de sus derechos laborales, acción conocida como “brazos o fusiles caídos”.

Asimismo, Aguilar Godoy aseguró que a más tardar el miércoles 31 de diciembre se dará respuesta a las demandas planteadas por la Escala Básica de la institución.

Juan Manuel Aguilar Godoy , director general de la Policía Nacional de Honduras, ofreció este domingo una disculpa pública a los agentes policiales por el retraso en el pago de salarios y bonos.

Aguilar Godoy reconoció que existe una deuda pendiente con los agentes y confirmó que se les adeudan dos meses de salario, situación que, según afirmó, también afecta a otros niveles dentro de la institución.

“Yo también soy un empleado, dependo del Estado”, expresó el director policial, al señalar que la problemática no es exclusiva de la escala básica y que las autoridades trabajan para solventar la crisis financiera que atraviesa la Policía Nacional.

El anuncio de la suspensión de labores fue hecho público por la Escala Básica, cuyos miembros denunciaron que la falta de pago de salarios, bonos y otros beneficios ha impactado directamente la estabilidad económica de sus familias.

Entre las principales exigencias de los agentes figuran el pago de sueldos atrasados, dos meses del bono de alimentación, vacaciones acumuladas y el desembolso completo del bono navideño, compromisos que aseguran continúan en mora.

Los policías han advertido que la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades ha profundizado la crisis financiera dentro de la institución, al punto de considerar insostenible continuar con sus funciones sin recibir sus ingresos.

En su pronunciamiento, también denunciaron una supuesta desigualdad interna, al señalar que mientras la base policial enfrenta dificultades económicas, altos mandos habrían recibido pagos extraordinarios e incentivos especiales.

Ante este escenario, los agentes hicieron un llamado a la equidad y recalcaron que quienes patrullan las calles y arriesgan su vida diariamente tienen las mismas necesidades que quienes ocupan cargos administrativos.

Aguilar Godoy reiteró que se espera una pronta solución al conflicto y confió en que, de concretarse los pagos anunciados, se restablezca la normalidad en el servicio policial en beneficio de la ciudadanía.