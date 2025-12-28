Policías anuncian suspensión de labores por falta de pagos

Cortés, Honduras.

La Escala Básica de la Policía Nacional de Honduras anunció la suspensión de labores a nivel nacional a partir de este lunes, como medida de presión ante el incumplimiento en el pago de salarios y otros beneficios laborales, según informaron en un pronunciamiento público. Los agentes señalaron que la decisión, conocida como “brazos caídos”, se mantendrá de manera indefinida mientras no se les cancelen las obligaciones económicas pendientes, las cuales aseguran afectan directamente la estabilidad de sus familias. Entre las principales demandas figuran el pago de los sueldos mensuales atrasados, dos meses del bono de alimentación, vacaciones acumuladas y el desembolso completo del bono navideño, compromisos que —según denuncian— permanecen en mora.

Los policías manifestaron que la falta de respuesta por parte de las autoridades ha profundizado la crisis financiera que enfrentan, al tiempo que consideran insostenible continuar con sus funciones sin recibir sus ingresos de manera oportuna.