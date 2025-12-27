  1. Inicio
Israel cerca la urbe palestina de Qabatiya, hogar del atacante que mató a dos israelíes

l Ejército israelí cercó este sábado en su totalidad la urbe de Qabatiya, en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania y donde residía el palestino que el viernes mató a dos israelíes.

