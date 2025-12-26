Elecciones Honduras
Multimedia
Videos
Mundo
88 partos diarios de niñas y adolescentes en Ecuador
Un total de 88 niñas dan a luz cada día en Ecuador, una cifra que "duele" y que se debe cambiar, aseguró en entrevista con EFE la vicepresidenta del país, María José Pinto, al lamentarse de que la mayoría de esas niñas "salen de la escolaridad".
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 11:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Mundo
Betty, Milton y Alejandro, la familia hondureña que murió en EE UU
Redacción La Prensa
Mundo
EE.UU. intercepta un petrolero con bandera panameña cerca de Venezuela
Redacción La Prensa
Mundo
Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países
Redacción La Prensa
Mundo
Maduro estrena gorra similar a la MAGA de Trump, pero con el mensaje no war, yes peace
Redacción La Prensa
Mundo
Tragedia aérea en México: avioneta cae cerca del aeropuerto de Toluca y deja seis muertos
Redacción La Prensa
Mundo
Sheinbaum ve un “momento de reflexión” para el progresismo tras triunfo de Kast en Chile
Redacción La Prensa
Mundo
Caracas denuncia ciberataque en medio de "estrategia" de EEUU para hacerse con su petróleo
Redacción La Prensa
Mundo
La odisea de Machado por el Premio Nobel de Paz
Redacción La Prensa
Mundo
Capturan a supuesto líder de la MS-13 vinculado al caso del hijo de Pepe Lobo
Redacción La Prensa