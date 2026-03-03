  1. Inicio
Agencia iraní difunde imágenes del ataque con misiles contra EE. UU. e Israel

La agencia iraní Tasnim, de la Guardia Revolucionaria, difundió imágenes que según este medio muestran el disparo de misiles en la operación Sadeq 4, contra Israel e intereses de EE.UU. en Oriente Medio, este martes.

