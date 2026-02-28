  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Ataques de Irán con misiles y drones contra posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico

Irán ha lanzado este sábado un ataque contra posiciones estadounidenses en diferentes países del golfo Pérsico, alguno de los cuales no alcanzaron su objetivo e impactaron en lugares como el aeropuerto internacional de Kuwait.

Últimos Videos