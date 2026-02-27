  1. Inicio
Camión con pacas de zacate se incendia en San Pedro, carretera a León, Nicaragua

El conductor y sus acompañantes intentaron avanzar unos metros, pero al darse cuenta de que el fuego se expandía rápidamente, el chofer optó por abandonar la vía para prevenir una tragedia mayor.

