Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Mundo
Gobernador garantiza que las sedes del Mundial en México no están en peligro
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, explicó que ayer hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 18:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
