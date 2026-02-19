  1. Inicio
Policía arresta al expríncipe Andrés por su vinculación al caso Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la cadena BBC.

