Funeral en Gaza de Ali Al Razaina, líder de las Brigadas Al Quds

Este jueves se ha llevado a cabo el funeral del líder de la Brigadas Al Quds, el ala militar del movimiento palestino Yihad Islámica, Ali Al Razaina, y de su hija Ghada, fallecidos en un bombardeo que tuvo el lugar el pasado miércoles cuyo objetivo fue una tienda de campaña en Deir al Balah.

