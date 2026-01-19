  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Homenaje póstumo a policías asesinados en motines en Guatemala

Guatemala realizó este lunes las honras fúnebres por los agentes de la Policía Nacional Civil que fallecieron en cumplimiento del deber tras los recientes ataques armados en las cárceles. El fin de semana hubo motines perpetrados por presuntos pandilleros.

Últimos Videos