Ofensiva militar contra Irán
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Elecciones Honduras 2025
Videos
Mundo
The New York Times
Mente sana
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Mundo
Sepelio de “El Mencho” tiene lugar en Zapopan
Fuentes conocedoras del caso confirmaron a EFE, que El Mencho fue velado en una funeraria en la colonia San Andrés, un barrio popular al oriente de Guadalajara, capital de Jalisco
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 16:03
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Mundo
¿Puede el conflicto entre Israel e Irán afectar a Honduras?
Redacción La Prensa
Mundo
¿Cómo influye el Estrecho de Ormuz en el precio del petróleo?
Redacción La Prensa
Mundo
Ali Jameneí: historia, poder y caída del líder supremo de Irán
Redacción La Prensa
Mundo
Imágenes muestran ataques de Irán con misiles y drones contra posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico
Redacción La Prensa
Mundo
Hugo Chávez “resucitaría” con Jesús, según Ahmadinejad
Redacción La Prensa
Mundo
Crisis, incertidumbre y rumor de contactos: un mes de asedio petrolero de EE.UU. a Cuba
Redacción La Prensa
Mundo
Ataques de Irán con misiles y drones contra posiciones estadounidenses en el Golfo Pérsico
Redacción La Prensa
Mundo
Cronología: del liderazgo de “El Mencho” a la pugna interna del CJNG
Redacción La Prensa
Mundo
Irán tras la operación “Rugido de León” lanzada por Israel y EE.UU.
Redacción La Prensa
Mundo
Irán responde: lanza misiles y drones contra bases estadounidenses
Redacción La Prensa
Mundo
El ataque de EE UU e Israel contra Irán
Redacción La Prensa
Mundo
Camión con pacas de zacate se incendia en San Pedro, carretera a León, Nicaragua
Redacción La Prensa