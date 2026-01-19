Nasry Asfura
toma de posesión
Asesinato de nueve policías: gobierno de Guatemala asegura que no quedará impune
El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en Guatemala por 30 días tras ataques de pandillas
Redacción La Prensa
Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 18:01
Redacción La Prensa
