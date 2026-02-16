  1. Inicio
Arrestan a hondureño tras investigación con perfil encubierto de menor

Según el informe oficial, agentes de la División de Investigación Criminal se hicieron pasar por una adolescente durante varios días, tiempo en el que el hondureño habría enviado mensajes de contenido inapropiado y coordinado un encuentro presencial

