Investigan muerte de pastor evangélico hallado en hotel con una mujer

Gonzalo López, de 80 años y pastor evangélico, fue hallado sin vida el pasado martes en un hotel ubicado en la calle Rodolfo Robles, en la zona 1 de Quetzaltenango, Guatemala.

