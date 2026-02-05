Frente frío
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Mundo
Investigan muerte de pastor evangélico hallado en hotel con una mujer
Gonzalo López, de 80 años y pastor evangélico, fue hallado sin vida el pasado martes en un hotel ubicado en la calle Rodolfo Robles, en la zona 1 de Quetzaltenango, Guatemala.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 09:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
