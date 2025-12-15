Elecciones Honduras
Caracas denuncia ciberataque en medio de "estrategia" de EEUU para hacerse con su petróleo
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció este lunes un "ataque cibernético dirigido a detener su operatividad" lo que, advirtió, se suma a la "estrategia" de Estados Unidos de "hacerse" con el crudo venezolano "por vía de la fuerza".
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 11:12
Redacción La Prensa
