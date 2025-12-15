  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Caracas denuncia ciberataque en medio de "estrategia" de EEUU para hacerse con su petróleo

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció este lunes un "ataque cibernético dirigido a detener su operatividad" lo que, advirtió, se suma a la "estrategia" de Estados Unidos de "hacerse" con el crudo venezolano "por vía de la fuerza".

Últimos Videos