Juan Orlando Hernández, de una condena por narcotráfico a la libertad de la mano de Trump

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, fue liberado esta semana tras recibir el indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, que había hecho el anuncio poco antes de las elecciones del domingo en Honduras.

