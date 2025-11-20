  1. Inicio
Secuestran a un pastor y le quitan la vida a tres personas durante ataque en una iglesia

Una ceremonia religiosa en Ekiti terminó en tragedia cuando un grupo de hombres armados invadió la iglesia y abrió fuego contra los asistentes. El ataque dejó varias víctimas y un ambiente de terror dentro del templo en Nigeria.

