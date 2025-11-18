  1. Inicio
“Me sentí amenazado”: acusan de homicidio al hombre que mató a una limpiadora guatemalteca

Un hombre de Indiana (Estados Unidos) fue acusado este lunes de homicidio involuntario por la muerte de una inmigrante guatemalteca a la que disparó después de que esta se acercara por error a limpiar a su domicilio, informó hoy la fiscalía del condado de Boone.

