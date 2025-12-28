Globe Soccer 2025: Yamal ganó tres y deja mensaje a Cristiano; Georgina enamoró

Los Globe Soccer Awards 2025 se llevaron a cabo este domingo 28 de diciembre. Conoce a los ganadores de este año.
- Paul Pogba fue el ganador al Mejor Superación Deportiva.
- El PSG fue el ganador al Mejor club masculino en los Globe Soccer Awards 2025.
- Luis Enrique (PSG) fue elegido como el Mejor entrenador en los Globe Soccer Awards 2025.
- El Barcelona fue el ganador al Mejor club femenino del 2025.
- Nasser Al-Khelaïfi (PSG) se llevó el premio al Mejor presidente deportivo en los Globe Soccer Awards 2025.
- Luis Campos (PSG) fue elegido por los Globe Soccer Awards como el Mejor director deportivo.
- Jorge Mendes obtuvo el premio al Mejor agente del 2025 en los Globe Soccer Awards.
- Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta fueron los ganadores a la Trayectoria profesional.
- Portugal fue la ganadora de la Mejor Selección en los Globe Soccer Awards 2025.
- Désiré Doudé (PSG) fue el ganador del premio al mejor Jugador emergente.
- Vitinha (PSG) fue el ganador del premio al Mejor centrocampista en los Globe Soccer Awards.
- Lamine Yamal obtuvo tres premios en los Globe Soccer Awards: uno de ellos al ser ganador al Mejor delantero.
- El segundo fue el Premio al Mejor Jugador U23 de la Liga de España.
Asimismo, obtuvo el Premio Maradona como talento excepcional: "Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", dijo.
Y dejó mensaje a Cristiano Ronaldo: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no comparase con nadie y querer ser ellos mismos".
- Aitana Bonmatí fue la ganadora al Mejor jugadora femenina en los Globe Soccer Awards 2025.
- Cristiano Ronaldo obtuvo el premio al Mejor jugador de Medio Oriente.
Asimismo, Cristiano Ronaldo anunció este domingo el lanzamiento del Globe Sports Award (GSA), un nuevo trofeo internacional creado para reconocer anualmente a los deportistas más influyentes del mundo del deporte, con el tenista Novak Djokovic como primer premiado
Cristiano Ronaldo estuvo acompañado de su bella pareja, Georgina Rodríguez, que una vez más enamoró en el evento.
La hermosa pareja causó revuelo en los Globe Soccer Awards 2025.
- Finalmente, Ousmane Dembélé (PSG) fue el Ganador al Mejor jugador masculino.
El París Saint-Germain se convirtió en el principal dominador de los 'Globe Soccer Awards 2025' al ganar siete premios (mejor club, entrenador, jugador, futbolista emergente, centrocampista, director deportivo y presidente).