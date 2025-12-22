¡Cuidado! cada clic ‘navideño’ deja un rastro digital

Durante las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, aumenta significativamente la actividad en línea de los usuarios y consumidores, debido a las compras de regalos, el mayor tiempo libre disponible, la comunicación con familiares y amigos, las actividades recreativas virtuales y las búsquedas en internet. Los ciberdelincuentes lo saben y aprovechan esa época del año para rastrear la información que vamos dejando al interactuar en plataformas, canales y webs para utilizarla con fines delictivos. Cada vez que nos conectamos a Internet, visitamos un sitio web, usamos una aplicación, compramos en línea, publicamos en redes sociales, efectuamos una búsqueda o clicamos en un enlace, dejamos una huella digital, que debemos conocer y proteger adecuadamente, recomiendan especialistas en ciberseguridad. “Nuestra huella o rastro digital, consiste en todas las actividades, interacciones y comunicaciones que efectuamos en el mundo digital y que pueden ser rastreadas”, explica Filip Truță, analista de seguridad de la información en la firma de ciberseguridad Bitdefender (www.bitdefender.com/es-es). Truță considera a esta huella (‘digital footprint’, en inglés) como “la sombra de datos que se acumula cuando navegamos por sitios web, usamos aplicaciones, publicamos en redes sociales o compramos en línea”. Boletín Amiga Recibe los mejores consejos de belleza, tendencias y rutinas de cuidado personal. Mantente radiante y saludable. ¡Descubre más y embellece tu día!.

‘Migas de pan digitales’ que revelan mucho sobre nosotros.

El especialista de Bitdefender compara el rastro digital que vamos dejando en la Red, con las migas de pan que tiraban los niños Hansel y Gretel para marcar su camino y no perderse en el bosque, en un famoso cuento de hadas de los hermanos Grimm. Aunque en el mundo digital, las miguitas que dejan caer los usuarios a su paso por Internet, no los ayudan a ellos mismos, sino que pueden servir de guía para otras personas interesadas en utilizar sus datos personales con fines no autorizados o fraudulentos. Truță enfatiza que “debemos proteger debidamente nuestra huella digital porque revela mucho sobre nosotros y nuestros comportamientos”. En el mejor de los casos, nuestros datos personales podrían usarse para enviarnos publicidad dirigida y personalizada, pero también podrían ser vendidos a terceros o incluso ser utilizados maliciosamente por ciberdelincuentes mediante ‘phishing’ (al interactuar con el usuario haciéndose pasar por entidades legítimas) y robo de identidad (al hacerse pasar por el usuario para acceder a ciertos recursos como si fueran esa persona) .

Huella digital activa o pasiva, pero siempre in discreta.

La huella digital se construye a partir de nuestras actividades en línea: publicaciones e interacciones en redes sociales; búsquedas, historial de navegación, consultas y visitas a sitios web; compras y visualizaciones de productos y servicios; mensajes y archivos enviados por correo electrónico o utilizados en la Nube; uso de aplicaciones y dispositivos; perfiles, cuentas o suscripciones. Una parte de la huella digital es ‘activa’ (información que compartimos deliberadamente, como publicaciones o comentarios), mientras que otra es ‘pasiva’ (datos recopilados sin nuestra intervención directa, como direcciones IP, cookies o información sobre ubicación geográfica), según Truță. Señala que las redes sociales pueden recopilar y analizar todo, desde publicaciones públicas hasta mensajes privados, incluso fuera de dichas plataformas mediante herramientas integradas (como los botones de "Me gusta" y "Compartir" en sitios web de terceros), mientras que los motores de búsqueda y sitios web registran nuestras búsquedas y visitas, y las ‘cookies’ rastrean nuestro comportamiento en diferentes sitios.Añade que “las aplicaciones (apps) suelen recopilar más de lo necesario (ubicación, contactos, información del dispositivo) y compartirlo con anunciantes o intermediarios de datos”.Tal es el interés en obtener, analizar y aprovechar las miguitas digitales que dejamos caer a cada instante en la Red, que —según revela Truță— existen los llamados ‘corredores de datos’, que compilan y venden perfiles de usuarios utilizando nuestra huella digital, extraída de diversas fuentes: registros públicos, cookies, compras y más sitios. Un corredor de datos, “que opera silenciosamente en segundo plano y puede influir en los anuncios o contenido que vemos”, puede almacenar más de 1500 puntos de datos de cada persona, vendiendo los perfiles detallas que componen a empresas de marketing, aseguradoras y, en ocasiones, a campañas políticas”, asegura. Consultado por EFE acerca de cómo los ciberdelincuentes pueden utilizar la huella digital de un usuario de manera indebida o perjudicial, Truță responde que, por ejemplo, las redes sociales pueden publicar fotos de vacaciones indicando que estarás fuera toda la semana con tu familia, proporcionando inadvertidamente información sobre cuándo tu casa estará sin vigilancia”. El delincuente recibirá todas las contraseñas de un solo uso que usas para operaciones bancarias, PayPal o plataformas de intercambio de criptomonedas”, enfatiza.En este sentido, Truță recuerda el caso de “Noah Urban, un joven de 19 años, que utilizó intercambios de tarjetas SIM para ingresar en las cuentas de correo electrónico, corretaje y Coinbase de sus víctimas, robando al menos 800.000 dólares a cinco usuarios comunes entre agosto de 2022 y marzo de 2023” .Ocho claves para proteger tu huella digital.Este especialista recomienda utilizar herramientas de ciberseguridad específicas para proteger la vida digital. Estas herramientas incluyen las redes privadas virtuales (VPN) que mantienen las conexiones a Internet privadas y seguras; los anti-rastreadores que evitan la creación de perfiles de usuario en base a las huellas digitales de un dispositivo; y los visualizadores de huellas digitales, que permiten identificar si los sitios web que visita un usuario comprometen sus datos confidenciales, explica. Desde Bitdefender añaden una serie de estrategias prácticas para controlar qué información se recopila y comparte en la Red, para crear una presencia en línea más segura y privada:. 1.- Piensa antes de compartir: Publica con conciencia, evita revelar información sensible o compartir demasiado. 2.- Audita tu perfil: Busca tu nombre en Google, configura alertas y elimina tus cuentas antiguas o sin usar. 3.- Ajusta la configuración de privacidad: limita la visibilidad en las redes sociales, aplicaciones y navegadores. 4.- Administra los permisos de las aplicaciones: concede solo el acceso necesario y elimina las ‘apps’ que no utilices. 5.- Minimiza tus cuentas: Utiliza pagos como invitado o ‘guest checkouts’ (sin crear una cuenta) y evita registros innecesarios. 6.- Mejora tu seguridad: utiliza contraseñas fuertes y únicas, autenticación de dos factores y mantén tu software actualizado. 7.- Utiliza herramientas específicas: instala bloqueadores de rastreadores, mensajería cifrada y motores de búsqueda centrados en la privacidad.

