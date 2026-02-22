Muere "El Mencho", temible líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Jalisco, México.

En un operativo encabezado por el Ejército mexicano fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado por el gobierno como líder absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde tempranas horas de este 22 de febrero se reportaron fuertes operativos de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, zona considerada bastión del grupo criminal que dirigía Oseguera Cervantes.

Tras las acciones militares, se registraron bloqueos carreteros en al menos seis entidades del país: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, generando alarma entre la población.

De acuerdo con los primeros reportes, vehículos fueron atravesados e incendiados en distintas vías estratégicas, presuntamente como reacción de células delictivas ante el operativo federal.

Horas después, autoridades confirmaron que “El Mencho” fue abatido en territorio jalisciense durante un enfrentamiento con fuerzas del Ejército.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

La información fue confirmada por el medio mexicano Milenio, que citó fuentes oficiales vinculadas al despliegue de seguridad.

Oseguera Cervantes era uno de los hombres más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, señalado como responsable de una ola de violencia ligada al CJNG.

Investigaciones internacionales han señalado que el CJNG mantenía contactos con redes criminales en países centroamericanos, incluyendo Honduras, para facilitar almacenamiento, transporte marítimo y aéreo de cargamentos.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido un comunicado detallado sobre el saldo total del operativo ni el número de detenidos o lesionados.

Se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre este hecho.