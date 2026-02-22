VIDEO: Momento en que ejercito mexicano da de baja a "El Mencho"

Jalisco, México

Este domingo 22 de febrero y en un operativo encabezado por el Ejército mexicano fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes , alias “El Mencho” , identificado por el gobierno como líder absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un videoaficionado registró la balacera que terminó con la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Desde que se supo de su baja, en las redes sociales han divulgado varios videos, entre ellos uno en el que se escucha una enorme balacera.

El el material se ve a un grupo de personas departiendo y de pronto se escuchan varias ráfagas de disparos.

Las personas se encierran e incluso algunos intentan meterse y esos los exhortan a que busquen en otro lado por temor a que ellos crean que alguien les apoya.

