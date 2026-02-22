Hondureño cae en pelea, se niega a dar nombre y ahora enfrenta su séptima deportación

Immokalee, Florida

José Alberto Machado Pérez, hondureño de 40 años, fue arrestado el fin de semana en Immokalee, Florida, tras presuntamente participar en una pelea afuera de un bar. Según una publicación en Facebook de la Oficina del Sheriff del Condado de Collier (CCSO, por sus siglas en inglés), los agentes respondieron a un reporte de disturbio en curso y, al llegar al lugar, identificaron al sospechoso como uno de los involucrados.

De acuerdo con el CCSO, Machado Pérez tenía una orden de arresto vigente por no comparecer ante un tribunal en Louisiana. Las autoridades lo señalan, además, de enfrentar cargos por crueldad hacia un menor en Baton Rouge. Tras su detención, fue ingresado en el Naples Jail Center. Durante el proceso de investigación en la cárcel, agentes del CCSO indicaron que descubrieron que el hondureño había reingresado ilegalmente a Estados Unidos en siete ocasiones.

Historial de deportaciones de hondureño José Alberto Machado

Según los registros citados por la oficina del sheriff, Machado Pérez entró al país en múltiples momentos y lugares no especificados, sin inspección de admisión por un oficial de inmigración en un punto de entrada designado. Las autoridades detallaron que fue expulsado físicamente del país a través de Arizona y Texas en 2013 y 2016, y posteriormente desde Louisiana en 2019, 2021 y 2022.