Vuelve el suéter navideño: ¿lo amas o lo odias?

La Navidad no sería la misma sin los árboles con sus figuritas, las luces o los polvorones, una lista a la que se suma el jersey con motivos navideños que, como el turrón, todos los años vuelve por Navidad.O se ama o se odia.

"Ponerse un jersey navideño es la mejor manera de zambullirse en el espíritu de la Navidad", dice a EFE Javier Álvaro, paisajista de 43 años, quien asegura que independientemente de la edad que se tenga y de cómo quede, es una forma de contagiar alegría.

Sin embargo, para Mar Vicente, administrativa de 58 años, esta prenda es una moda tonta y absurda "que, más que abanderar el espíritu de la Navidad, abandera el espíritu del consumismo".

El Día Mundial del Ugly Christmas Sweater (Suéter Navideño Feo) se celebra el tercer viernes de diciembre de cada año, este 2025 se celebra el 19 de diciembre, una tradición divertida que fomenta usar suéteres navideños ridículos y llamativos para compartir risas y crear momentos festivos, con una celebración oficial en esa fecha para todos, como un evento de moda kitsch y alegre.

Desde hace una década acaparan escaparates y percheros en pequeñas y grandes superficies; se han convertido en uniforme para el día de la copa navideña en la oficina, la cita del amigo invisible, la cena de antiguos alumnos y, por supuesto, el traje con el que sentarse a la mesa en Nochebuena.

La clave para acertar es el exceso: cuanto más extravagante, colorido y 'kitsch' sea, mucho mejor. "Ha dejado de ser una prenda motivo de vergüenza y se ha convertido en una prenda que se luce con orgullo", añade Javier Álvaro.

Decorados con grandes renos, papá noel, duendes, grecas alpinas, bastones de caramelo, cajas de regalo, galletas de jengibre, bolas de navideñas o muñecos y copos de nieve, esta prenda cada vez se ve más."En mi casa se ha convertido en una tradición. Cada año tenemos que acudir a la cena de Nochebuena con jersey de Navidad y no vale repetir el del año anterior", explica Sergio Sarmentero, de 21 años, estudiante de periodismo.