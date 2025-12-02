El brillo se rinde a la calidez en Navidad

Se acerca el momento más especial del año donde las luces y el brillo de los adornos cobran mayor importancia para toda la familia.Como es habitual, el rojo es el color estrella con el que las firmas no solo proponen bolas de navidad o manteles, también candelabros, velas e incluso una lámpara a modo de cerillas como en el caso de Ikea. La firma sueca ha dado un giro a sus tradicionales diseños que ha actualizado con estampados llamativos, "menos es más" no es aplicable a la Navidad, explica su equipo de diseño, que ha combinado piezas más grandes en el árbol junto a otras de tamaño reducido.

Sobriedad en la decoración.

Este año, la apuesta es también por una decoración sobria, basada en propuestas cálidas como la que ofrecen los textiles, tanto para el sofá como para adornar una buena mesa e incluso el árbol. Prueba de ello es la sugerencia de la interiorista Lorena Canals que se ha inspirado en los perros que la acompañaron en su infancia para crear una colección "emotiva con la que dar calidez al hogar", un homenaje a sus compañeros de vida, que ha representado en figuras de trapo, que acompaña a quienes tienen y también a quién no tienen, mascotas en casa. Una decoración flexible apta para niños pequeños y sus trastadas, sin que suponga un riesgo sus visitas constantes a los adornos.Lejos de quedarse atrapada en una sola opción decorativa, la firma Maison du Monde realiza un recorrido para celebrar unas fiestas que van desde la dulzura de la fría escandinava hasta los paisajes nevados de Canadá, pasando por el color de México y la energía solar de California, lo extraordinario se instala sin dejar el confort del hogar. Una manera de viajar sin salir de casa que invita a representar la elegancia anglosajona, en verde y rojo o la profusión de flores de Acapulco una explosión de alegría y creatividad. Los paisajes nevados de Laponia, con sus leyendas nórdicas y sus lagos nevados se rinden en el interior a la calidez de las maderas blancas y las suaves pieles, un ambiente místico al que las chimeneas añaden calor.

En la mesa...