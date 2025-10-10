Fomo: la ansiedad digital que afecta la salud mental

San Pedro Sula

En la actualidad es muy común ver que muchas personas se preocupan demasiado por estar al tanto de lo que ocurre en las redes sociales, siempre quieren saber qué hacen los demás, investigan cada detalle y hasta comparan su vida con la de otros. Esta necesidad puede llegar a convertirse en un trastorno sin darse cuenta, y la ciencia lo ha denominado “Fomo”, que por sus siglas en inglés (Fear of Missing Out) significa “miedo a perderse algo”. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, abordamos el tema del Fomo, un fenómeno psicológico característico de la era digital. Se define como la ansiedad o preocupación constante por no estar al tanto de lo que hacen los demás o por perder experiencias que parecen más emocionantes que las propias.

Efectos psicológicos

Este sentimiento, aunque parece inofensivo, puede afectar profundamente la salud mental, la autoestima y la manera en que las personas se relacionan con su entorno. “Claramente está que vivimos en un mundo virtual y el síndrome del Fomo lleva a compararse con otros e impacta mucho en los adolescentes y adultos. Por ejemplo, si hubo un concierto y la persona no pudo ir, se siente de menos, empieza a tener ansiedad por perderse ese momento y se cuestiona que otros tienen una vida más activa, o dicen que quisieran ser como los ‘influencers’, etc.”, explica la psicóloga hondureña Claudia Avilés. Boletín Amiga Recibe los mejores consejos de belleza, tendencias y rutinas de cuidado personal. Mantente radiante y saludable. ¡Descubre más y embellece tu día!. Asimismo, menciona que el Fomo no entra como una patología como tal, pero desarrolla adicción al celular que puede ser perjudicial: “cuando el Fomo está presente, es difícil establecer límites, y esto daña la parte laboral y escolar porque nos consume más tiempo”, enfatiza.

¿qué hacer?

Para poder reducir este efecto emocional, lo principal es reconocer que el mundo virtual es una fantasía: “Quizá solo está el 2.5% de la vida de las personas en lo que comparten, nadie tiene toda su realidad en las redes sociales”, asegura la experta. Quienes sufren Fomo tienden a revisar sus redes sociales de forma compulsiva, aceptar invitaciones por miedo a quedarse fuera o comprar cosas solo por seguir tendencias. Entonces, es importante aprender a administrar el tiempo y enfocarse en algo más productivo para usted mismo. “La mayoría de las ‘apps’ traen un medidor que le dice cuánto tiempo les dedica y usted ahí puede comenzar a ser más consciente y concentrarse en vivir el aquí y el ahora con los recursos que usted tiene”, explica.

Recomendaciones