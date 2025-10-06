El iluminador ideal para cada tipo de piel

Desde el auge de este producto, son muchos los formatos disponibles para su aplicación: del clásico en polvo a líquido y, últimamente y generando furor, en crema. Pero, ¿qué criterio seguir para decantarse por uno u otro? El maquillador experto Darío Doña , explica a EFE las claves. El iluminador se ha convertido en uno de los productos de maquillaje más deseados de la última década. Lo que empezó siendo un toque puntual en pasarela, aplicado en pómulos o lagrimales, ha evolucionado hacia un gesto cotidiano que busca potenciar la luz natural del rostro.

El auge del iluminador líquido, un aliado de la naturalidad

En los últimos años, el formato líquido ha protagonizado un ascenso meteórico en las preferencias de los consumidores. El motivo no es casual: responde a un cambio en la forma de entender la belleza. "Pienso que la moda de los iluminadores líquidos viene con la moda del ‘fresh makeup, clean look’, ‘makeup no makeup’... ya que últimamente se buscan pieles jugosas con brillo, hidratadas y que luzcan naturales y con el iluminador líquido es mucho más fácil llegar a ese resultado", explica Doña, desde Maybelline NY. Boletín Amiga Recibe los mejores consejos de belleza, tendencias y rutinas de cuidado personal. Mantente radiante y saludable. ¡Descubre más y embellece tu día!. La versatilidad de estas fórmulas ha contribuido a su éxito. No solo se aplican de manera puntual sobre los pómulos o el arco de Cupido (sobre el labio superior), sino que pueden mezclarse con la base de maquillaje o incluso con la crema hidratante para aportar un brillo uniforme en todo el rostro. Esta capacidad de integración convierte al iluminador líquido en el aliado perfecto para quienes buscan un efecto de piel radiante sin estridencias, jugando con la intensidad del mismo al aplicar mayor o menor cantidad. Un formato no apto para todos los tipos de piel. Sin embargo, la popularidad del iluminador líquido no significa que sea un producto universal. Su textura, habitualmente rica en aceites y pigmentos perlados, no siempre resulta adecuada para todas las pieles. "Desde mi punto de vista, pienso que no son para todas las pieles, ya que una piel grasa con iluminador líquido potencia el efecto de piel grasa. Incluso si una piel con acné le aplicamos iluminador líquido, aparte de que puede crear una reacción y descontrolar el acné, ya que es un producto normalmente graso, se vería con el doble de texturas", señala el maquillador. Partiendo de este tipo de inconvenientes subraya la necesidad de personalizar el maquillaje en función de la tipología cutánea. El error más común consiste en aplicar la misma técnica y producto en todo tipo de pieles, cuando lo cierto es que cada rostro demanda un acabado distinto.

La irrupción del iluminador en crema como favorito

Paralelamente al auge de los líquidos, los iluminadores en crema han comenzado a ganar protagonismo en redes sociales y rutinas de belleza. ¿El motivo? Tiene que ver con su mayor facilidad de aplicación y control. "Hay muchos iluminadores líquidos que al aplicarlos pueden levantar producto que tengas debajo, sin embargo, con el iluminador en crema no suele pasar, ya que está más controlada la cantidad de producto que aplicas, y está más controlada la aplicación también. Puedes ir de menos a más para obtener diferentes resultados", comenta Doña. El maquillador añade que este tipo de fórmulas ofrecen un efecto más real y menos evidente: "También pienso que el iluminador en crema da un efecto más real, y más natural de `glow´ en la piel, ya que es como un producto que luce en la piel como húmedo", explica sobre este efecto. Este matiz es clave para quienes buscan un acabado natural, ya que la crema permite modular la intensidad y fundirse mejor con la textura de la piel.Iluminadores en polvo: el clásico que se mantiene. Aunque el foco mediático se centra en los formatos líquidos y en crema, el iluminador en polvo sigue siendo una opción de referencia. Resulta especialmente útil en pieles grasas, ya que ayuda a controlar texturas y se mantiene más estable a lo largo del día.Para Doña, el uso de polvos es casi imprescindible en determinados casos: "Para una piel grasa, yo tendría totalmente prohibido el iluminador líquido porque puede parecer que está sudada. Pondríamos después de sellar la piel, un poco de iluminador en polvo en menos zonas de lo habitual".

La clave está en la aplicación estratégica