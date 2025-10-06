El iluminador ideal para cada tipo de piel

Desde el auge de este producto, son muchos los formatos disponibles para su aplicación: del clásico en polvo a líquido y, últimamente y generando furor, en crema. Pero, ¿qué criterio seguir para decantarse por uno u otro? El maquillador experto Darío Doña , explica a EFE las claves.
El iluminador se ha convertido en uno de los productos de maquillaje más deseados de la última década. Lo que empezó siendo un toque puntual en pasarela, aplicado en pómulos o lagrimales, ha evolucionado hacia un gesto cotidiano que busca potenciar la luz natural del rostro.
El auge del iluminador líquido, un aliado de la naturalidad
En los últimos años, el formato líquido ha protagonizado un ascenso meteórico en las preferencias de los consumidores. El motivo no es casual: responde a un cambio en la forma de entender la belleza.
"Pienso que la moda de los iluminadores líquidos viene con la moda del ‘fresh makeup, clean look’, ‘makeup no makeup’... ya que últimamente se buscan pieles jugosas con brillo, hidratadas y que luzcan naturales y con el iluminador líquido es mucho más fácil llegar a ese resultado", explica Doña, desde Maybelline NY.
La versatilidad de estas fórmulas ha contribuido a su éxito. No solo se aplican de manera puntual sobre los pómulos o el arco de Cupido (sobre el labio superior), sino que pueden mezclarse con la base de maquillaje o incluso con la crema hidratante para aportar un brillo uniforme en todo el rostro.
Esta capacidad de integración convierte al iluminador líquido en el aliado perfecto para quienes buscan un efecto de piel radiante sin estridencias, jugando con la intensidad del mismo al aplicar mayor o menor cantidad.
Un formato no apto para todos los tipos de piel. Sin embargo, la popularidad del iluminador líquido no significa que sea un producto universal. Su textura, habitualmente rica en aceites y pigmentos perlados, no siempre resulta adecuada para todas las pieles.
"Desde mi punto de vista, pienso que no son para todas las pieles, ya que una piel grasa con iluminador líquido potencia el efecto de piel grasa. Incluso si una piel con acné le aplicamos iluminador líquido, aparte de que puede crear una reacción y descontrolar el acné, ya que es un producto normalmente graso, se vería con el doble de texturas", señala el maquillador.
Partiendo de este tipo de inconvenientes subraya la necesidad de personalizar el maquillaje en función de la tipología cutánea. El error más común consiste en aplicar la misma técnica y producto en todo tipo de pieles, cuando lo cierto es que cada rostro demanda un acabado distinto.
La irrupción del iluminador en crema como favorito
Paralelamente al auge de los líquidos, los iluminadores en crema han comenzado a ganar protagonismo en redes sociales y rutinas de belleza. ¿El motivo? Tiene que ver con su mayor facilidad de aplicación y control.
"Hay muchos iluminadores líquidos que al aplicarlos pueden levantar producto que tengas debajo, sin embargo, con el iluminador en crema no suele pasar, ya que está más controlada la cantidad de producto que aplicas, y está más controlada la aplicación también. Puedes ir de menos a más para obtener diferentes resultados", comenta Doña.
El maquillador añade que este tipo de fórmulas ofrecen un efecto más real y menos evidente: "También pienso que el iluminador en crema da un efecto más real, y más natural de `glow´ en la piel, ya que es como un producto que luce en la piel como húmedo", explica sobre este efecto.
Este matiz es clave para quienes buscan un acabado natural, ya que la crema permite modular la intensidad y fundirse mejor con la textura de la piel.Iluminadores en polvo: el clásico que se mantiene. Aunque el foco mediático se centra en los formatos líquidos y en crema, el iluminador en polvo sigue siendo una opción de referencia.
Resulta especialmente útil en pieles grasas, ya que ayuda a controlar texturas y se mantiene más estable a lo largo del día.Para Doña, el uso de polvos es casi imprescindible en determinados casos: "Para una piel grasa, yo tendría totalmente prohibido el iluminador líquido porque puede parecer que está sudada. Pondríamos después de sellar la piel, un poco de iluminador en polvo en menos zonas de lo habitual".
La clave está en la aplicación estratégica
En lugar de cubrir grandes áreas del rostro, lo recomendable es centrar el polvo en puntos concretos que aporten luz sin acentuar las zonas de mayor producción de sebo.
"Por ejemplo en una piel grasa yo solo aplicaría en la punta de la nariz, arco de la ceja y lagrimal, es decir puntos estratégicos donde normalmente no van a salir brillos naturales", añade.
Para cada tipo de piel. El iluminador no puede entenderse como un producto uniforme. Cada tipo de piel responde de manera diferente a las texturas y acabados. Doña lo explica de forma clara:
Piel seca o madura: Los iluminadores en crema son la mejor opción. Su capacidad hidratante y su textura fundente evitan que se marquen arrugas o líneas de expresión. Además, aportan un efecto jugoso que revitaliza la piel.
Piel grasa: Conviene evitar los líquidos y optar por iluminadores en polvo, aplicados en zonas estratégicas. De este modo, se controla la producción de sebo y se evita un efecto de exceso de brillo.
Piel normal o mixta: Puede permitirse jugar con varios formatos, siempre adaptando la técnica. Lo importante es sellar bien la base en las zonas conflictivas y modular la intensidad.Cómo aplicar el iluminador para un resultado natural. Más allá de la elección del producto, la técnica de aplicación es determinante.
El error más común es excederse en la cantidad, lo que resta naturalidad al resultado.Doña recomienda siempre comenzar con pequeñas dosis y difuminar bien.
En el caso de los líquidos, lo ideal es aplicarlos con esponja húmeda o con los dedos, fundiéndolos en la piel. En crema, conviene usar brochas sintéticas que permitan trabajar el producto poco a poco. Y con los polvos, la brocha abanico sigue siendo la herramienta más eficaz para un acabado ligero.Además, cada zona del rostro requiere un enfoque distinto.
Los pómulos, el tabique nasal, el arco de Cupido y el lagrimal son puntos clásicos, pero cada rostro tiene sus propios ángulos de luz. La clave está en observar cómo refleja la luz natural sobre la piel y reforzar esas áreas sin añadir producto de más.
La evolución de este producto habla también de un cambio cultural. La belleza actual se aleja de los contornos duros y del maquillaje excesivamente marcado que predominó hace unos años. En su lugar, el iluminador refleja una tendencia hacia lo orgánico, lo sano y lo aparentemente sencillo.
La fiebre por el "glow" responde a un deseo de mostrar una piel cuidada más que maquillada, un reflejo del auge del autocuidado y de la cosmética híbrida. Hoy, los iluminadores se formulan con ingredientes hidratantes, antioxidantes e incluso con protección solar, lo que los convierte en un puente entre el maquillaje y el cuidado de la piel.
Elegir el iluminador adecuado no es solo cuestión de preferencias estéticas, sino también de entender las necesidades reales de la piel. Mientras los líquidos triunfan por su capacidad de aportar un brillo natural, los formatos en crema y en polvo siguen siendo imprescindibles para determinados tipos de piel y acabados.
Como resume Dario Doña, el éxito está en la personalización: "Dependiendo de cada piel obviamente se necesitan unos productos u otros". Así, el iluminador pasa de ser un gesto de moda a convertirse en un producto esencial en cualquier neceser, siempre que se utilice con mesura y con la técnica correcta.