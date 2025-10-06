Chanel inaugura la era Matthieu Blazy en París

La casa Chanel inauguró este lunes la era Matthieu Blazy (1984) con su primer desfile de prêt-à-porter femenino para la primavera-verano 2026, recibido con prolongados aplausos y los invitados en pie. La chaqueta se reinventa, algunos clásicos se renuevan y las plumas emergen como uno de los materiales más destacados.

Bajo los impresionantes techos de vidrio del Grand Palais, decorado con grandes esferas que representaban planetas de colores, el diseñador francés dejó claro que un nuevo tiempo comenzaba. La elección del lunes a las ocho de la noche —tradicionalmente Chanel desfilaba los martes por la mañana— ya marcó el inicio de una nueva etapa.

La nueva chaqueta Chanel, símbolo de la era Blazy, se presentó como una pieza minimalista, con uno o dos botones, combinable con pantalón o falda. Esta última, especialmente la de abertura, fue una constante en su primera colección.

Los flecos aparecieron en abrigos, chaquetas y faldas, al igual que los volantes, en una propuesta decididamente urbana, con más fantasía que en el pasado y con la osadía de señalar un cambio de periodo. Blazy dio un giro a los códigos clásicos de la casa, incorporando plumas no solo en las prendas, sino también como tocado en algunas modelos.