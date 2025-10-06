Chanel inaugura la era Matthieu Blazy en París

La casa Chanel inauguró este lunes la era Matthieu Blazy (1984) con su primer desfile de prêt-à-porter femenino para la primavera-verano 2026, recibido con prolongados aplausos y los invitados en pie. La chaqueta se reinventa, algunos clásicos se renuevan y las plumas emergen como uno de los materiales más destacados.
Bajo los impresionantes techos de vidrio del Grand Palais, decorado con grandes esferas que representaban planetas de colores, el diseñador francés dejó claro que un nuevo tiempo comenzaba. La elección del lunes a las ocho de la noche —tradicionalmente Chanel desfilaba los martes por la mañana— ya marcó el inicio de una nueva etapa.
La nueva chaqueta Chanel, símbolo de la era Blazy, se presentó como una pieza minimalista, con uno o dos botones, combinable con pantalón o falda. Esta última, especialmente la de abertura, fue una constante en su primera colección.
Los flecos aparecieron en abrigos, chaquetas y faldas, al igual que los volantes, en una propuesta decididamente urbana, con más fantasía que en el pasado y con la osadía de señalar un cambio de periodo. Blazy dio un giro a los códigos clásicos de la casa, incorporando plumas no solo en las prendas, sino también como tocado en algunas modelos.
Cuadros, rayas y estampados no faltaron, al igual que la tradicional camisa blanca. En cuanto a la paleta cromática, destacó una amplia gama: del negro —solo o combinado con blanco— al burdeos, dorado, rojo, naranja y azul.
“Chanel es amor. El nacimiento de la modernidad en la moda proviene de una historia de amor. Eso es lo más hermoso. No tiene tiempo ni espacio; es una idea de libertad. La libertad que Gabrielle Chanel vistió y conquistó”, afirmó Matthieu Blazy.
El amor, por tanto, fue el punto de partida para hilar su primera colección al frente de la maison.
En accesorios, el clásico bolso Chanel apareció en los primeros conjuntos en varios tamaños y con un aire deconstruido, mientras que los collares de perlas —emblema de la Grande Mademoiselle— se reinterpretaron con un toque moderno. Tampoco faltó el zapato bicolor, aunque revisitado.
El desfile comenzó con solo quince minutos de retraso, un hecho poco habitual en una semana de colecciones marcada por demoras de hasta una hora.
La presentación de la colección de Blazy, tras el fallecimiento de Karl Lagerfeld (1938-2019) y el periodo de Virginie Viard, era uno de los eventos más esperados por la prensa especializada, clientas y seguidores de la histórica firma. La expectación se debía, en parte, al brillante trabajo del diseñador en Bottega Veneta, donde fue director creativo.
Entre las celebridades españolas presentes en el desfile se encontraban las actrices Penélope Cruz y Úrsula Corberó, así como el director de cine Pedro Almodóvar.