Honduras informa en la ONU avances en atención a víctimas de trata

La Ceiba, Atlántida

Honduras presentó con éxito su segundo Informe Periódico ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), de las Naciones Unidas. La presentación se realizó durante el 41.º período de sesiones, celebrado en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La delegación hondureña recibió una valoración positiva por los avances significativos en la atención a personas migrantes y a víctimas sobrevivientes de trata de personas, esfuerzos liderados por la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), en coordinación con otras instituciones del Estado.

La delegación estuvo integrada por Sua Martínez Ibarra, secretaria ejecutiva de la CICESCT; Zulmi Rivera, subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; así como representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de Migración.

Durante la sesión, cada representante respondió a las consultas del Comité relacionadas con migración, protección y atención a víctimas de trata de personas en el contexto del flujo migratorio.

Los anvances en este Gobierno

Honduras presentó en la ONU la inauguración del centro de atención al migrante irregular "Francisco Paz" en Danlí, El Paraíso y la apertura de oficinas regionales de la CICESCT en este centro fronterizo.

Asimismo, se informó sobre la implementación de la Ley contra la Trata de Personas, la puesta en funcionamiento del fondo de atención a víctimas y la atención especializada brindada por la CICESCT a personas sobrevivientes de trata, lo que ha permitido ampliar la cobertura y fortalecer la asistencia humanitaria. También se resaltó el trabajo conjunto de la CICESCT y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) en la atención de niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de trata de personas, como parte del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Honduras (SIGADENAH), así como la coordinación con los consejos municipales de niñez.

Durante su intervención, Sua Martínez Ibarra afirmó que “el Gobierno ha establecido una política migratoria humanista, basada en la atención con amor, dignidad y pleno respeto a los derechos humanos, tal como lo establece la Constitución de la República”. Asimismo, destacó “la apertura de oficinas regionales de la CICESCT, la línea nacional contra la trata de personas y las acciones de atención y rescate de víctimas sobrevivientes de trata en contextos migratorios”. Por su parte, Zulmi Rivera recordó que “existe una deuda heredada de gobiernos anteriores relacionada con el fenómeno de las caravanas migrantes, impulsadas por factores como la pobreza extrema, la violencia, la extorsión y la falta de oportunidades”.