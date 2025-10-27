  1. Inicio
  2. · Sucesos

Sentencian a 37 años a Gary Lee Johnston, vinculado a la desaparición de Angie Peña

El estadounidense Gary Johnston fue condenado a más de 37 años de prisión. En un inicio fue vinculado con la desaparición de la joven Angie Peña en Roatán.

Sentencian a 37 años a Gary Lee Johnston, vinculado a la desaparición de Angie Peña

Sentencia del ciudadano estadounidense Gary Lee Johnston. Fue mencionado dentro de las investigaciones sobre la desaparición de la joven Angie Peña, ocurrida en 2022.

 Foto: Poder Judicial
Tegucigalpa, Honduras.

El ciudadano estadounidense Gary Lee Johnston fue condenado a 37 años y seis meses de prisión por los delitos de trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual y pornografía infantil, según informó este lunes Lucía Villars, portavoz del Poder Judicial.

La sentencia fue dictada por Tribunal en Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que conoció la causa instruida contra Johnston, quien fue capturado en agosto de 2022 y puesto a la orden de las autoridades judiciales.

Lo último del caso Gary Lee Johnston, vinculado a Angie Peña

De acuerdo con el fallo, Johnston formaba parte de una red de trata de personas que operaba exclusivamente en la isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, dedicada a la explotación sexual de menores de edad.

Villars explicó que el tribunal también solicitó al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva en Roatán, luego de que varios testigos declararan la existencia de otras personas presuntamente vinculadas a este tipo de actividades ilícitas.

“De los testimonios presentados se determinó que hay más personas que se dedican a la trata de personas en la isla, por lo que el tribunal pidió una investigación amplia”, detalló la portavoz judicial.

Angie Peña: apertura de juicio oral para implicados en desaparición

En su momento, Gary Lee Johnston también fue vinculado a un grupo delictivo denominado Delta Team, relacionado con actividades de explotación sexual en la zona insular, y fue mencionado dentro de las investigaciones sobre la desaparición de la joven Angie Peña, ocurrida en 2022.

El tribunal estableció que, tras la lectura de la sentencia, las partes procesales disponen de 20 días hábiles para interponer un recurso de casación, mediante el cual podrían solicitar la ratificación, modificación o repetición del juicio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias