Sentencian a 37 años a Gary Lee Johnston, vinculado a la desaparición de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.

El ciudadano estadounidense Gary Lee Johnston fue condenado a 37 años y seis meses de prisión por los delitos de trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual y pornografía infantil, según informó este lunes Lucía Villars, portavoz del Poder Judicial. La sentencia fue dictada por Tribunal en Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que conoció la causa instruida contra Johnston, quien fue capturado en agosto de 2022 y puesto a la orden de las autoridades judiciales.

De acuerdo con el fallo, Johnston formaba parte de una red de trata de personas que operaba exclusivamente en la isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, dedicada a la explotación sexual de menores de edad. Villars explicó que el tribunal también solicitó al Ministerio Público realizar una investigación exhaustiva en Roatán, luego de que varios testigos declararan la existencia de otras personas presuntamente vinculadas a este tipo de actividades ilícitas. "De los testimonios presentados se determinó que hay más personas que se dedican a la trata de personas en la isla, por lo que el tribunal pidió una investigación amplia", detalló la portavoz judicial.