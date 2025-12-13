Honduras alerta: Esto dice el reglamento de FIFA sobre descalificar a Surinam

La ilusión ha llegado al seno de la Selección de Honduras con la posibilidad de ir al Mundial 2026 por medio del repechaje si finalmente Surinam es descalificado. Esto dice el reglamento de la FIFA que tiene la decisión en sus manos.
En las últimas horas surgió un escándalo que puede beneficiar a Honduras con la opción de disputar uno de los Repechajes Intercontinentales para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.
¿Puede la Selección de Honduras jugar el repechaje al Mundial en lugar de Surinam? Acá explicamos lo que dice el reglamento de la FIFA a la hora de tomar decisiones de gran escala por el escándalo de la Federación Surinamesa.
La FIFA ha dejado abierta una inesperada puerta a Honduras camino al Mundial 2026 luego de la dura situación legal que vive la Federación de Fútbol de Surinam antes del repechaje que tiene que jugar contra Bolivia.
El origen del conflicto está en la judicialización de asuntos internos de la Federación de Fútbol de Surinam, un punto que la FIFA considera incompatible con sus normas de gobernanza.
El escándalo comenzó por los problemas de la Federación de Fútbol de Surinam donde sus cuentas finacieras fueron congeladas por la justicia ordinaria del país sudamericano.
¿Por qué Surinam puede ser descalificado? Desde el punto de vista normativo, la FIFA cuenta con herramientas claras para actuar en este tipo de casos. Por un lado, sus Estatutos habilitan sanciones por violaciones al principio de independencia institucional.
La complicada situación que vive Surinam es una clara violación a las normas que tiene la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), que mantiene que sus "miembros deben ser independientes y asegurarse de que sus propios asuntos no sean influenciados por terceros, de conformidad con el artículo 19 de estos estatutos".
Los Estatutos del organismo internacional establecen que las asociaciones miembro deben administrar sus procesos "forma independiente, sin interferencia de terceros, incluidos tribunales civiles", y prevén sanciones incluso cuando esa injerencia no haya sido provocada directamente por la federación.
A esto también se le puede agregar otros puntos de los artículos que dice que la Federación de Fútbol de Surinam está violando las normas FIFA.
En el artículo 15 dice en el inciso C que: "ser independiente y evitar cualquier forma de interferencia política" y en el D señala que: "garantizar la independencia de los órganos judiciales (separación de poderes)".
El reglamento en su artículo 14.3 de los estatutos de la FIFA es claro y es el motivo que ha levantado la causa por la que Honduras puede alegar malas gestiones de parte de Surinam.
“Las violaciones del párrafo 1 (i) (el que prohíbe la intervención de terceros dentro de las federaciones) también podrán dar lugar a sanciones, incluso si la influencia de terceros no fue culpa de la asociación miembro en cuestión. Cada asociación miembro es responsable ante la FIFA por todos y cada uno de los actos de los miembros de sus órganos, cuando estos sean consecuencia de negligencia grave o conducta dolosa de dichos miembros”, reza el 14.3.
Por otro, el artículo 5.3 del Reglamento de la Competición Preliminar del Mundial 2026 contempla explícitamente la posibilidad de reemplazar a una asociación participante del certamen. Si una selección es sancionada, el texto faculta al Comité Organizador a sustituirla, sin detallar los criterios que regirían para elegir al reemplazante.
Ya conociendo las circustancias, el artítculo 5.3 incluye: "la expulsión de la asociación miembro participante en cuestión de competiciones posteriores de la FIFA". Y agrega: “El Comité Organizador de la FIFA podrá decidir reemplazar a la asociación miembro participante que se haya retirado por otra asociación miembro”.
Ya con el reglamento en mano, en caso de que Surinam pierda su lugar, Honduras emerge como el principal seleccionado con posibilidades de ocupar esa plaza, lo que abre una puerta a la esperanza a estar en competencia luego de sufrir el fracaso de no clasificar por su propia cuenta.
La Selección de Honduras es la mejor posicionada en la clasificación ya que finalizó en el segundo puesto del Grupo C de las eliminatorias y quedó inmediatamente por detrás de Surinam en la tabla comparativa de segundos lugares que definió el acceso al repechaje dentro de la Concacaf.
La ausencia de un criterio explícito en el reglamento deja la decisión final en manos de la FIFA, pero la posición de Honduras en la eliminatoria la coloca como el candidato más sólido a heredar una eventual vacante en el Repechaje.
Lo más fácil que puede hacer FIFA es excluir a Surinam del Repechaje Intercontinental y darle el pase a Bolivia, rival que le tocó para el próximo año, para que se enfrente en una de las finales contra Irak por el boleto al Mundial 2026.
Este mini-torneo se desarrollará en una ventana que irá desde el jueves 26 hasta el martes 31 de marzo de 2026, e incluirá semifinales y finales a partido único para determinar a dos clasificados al Mundial 2026.
En cuanto a las sedes, la FIFA designó a Guadalajara y Monterrey como las dos ciudades que albergarán los encuentros. Los partidos se jugarán en el Estadio Akron, casa de Chivas, y en el Estadio BBVA de los Rayados.