Las mejores fotos de "The Greatest Show" por la Academia de Bellas Artes

Este espectáculo circense se llevó a cabo en el Teatro José Francisco Saybe de San Pedro Sula, donde la fantasía dejó de ser ficticia porque la Academia de Bellas Artes la hizo arte

1 de 31

El misterio y la imaginación fueron puntos característicos del espectáculo artístico "The Greatest Show"

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
2 de 31

Los trajes circenses dieron vida a los shows.

FOTO: LINDA KÄSBOHRER
3 de 31

El equipo de la Academia de Bellas Artes creó un show único en SPS. Las maestras de Danza: Marcela Sofía Suazo, Patricia Maldonado, Lida Zaldivar, Marian Laínez y Kristel Anahí Elvir son mentes maestras detrás de esta actividad artística.

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
4 de 31

Asimismo, Ana Lucía Ruíz, directora general de Bellas Artes, y su equipo: Lino Gudiel (piano), Andrés Medina (piano y guitarra), Cecilia Lardizábal (subdirección), Rosibel Fuentes (pintura); Delmy González (asistente administrativo) y María José González (asistente).

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
5 de 31

Los distintos grados de baile demostraron sus capacidades artísticas, de improvisación y de ejecución, fruto de su trabajo en los ensayos.

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
6 de 31

La vestimenta fue excepcional, cada bailarina con sus elementos distintivos y propios de su pieza.

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
7 de 31

Las más pequeñas de la academia no solo bailaron, sino que disfrutaron cada movimiento, sinónimo de libertad y alegría.

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
8 de 31

La mezcla de colores y hasta de géneros musicales fueron expuestos

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
9 de 31

Alejandra y Hernando José Echeverri

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
10 de 31

Nidia Bodden y Alejandra Milla

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
11 de 31

Marvin Lagos y Alejandra López

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
12 de 31

Leslie Chávez, Paola Mejía y Javier Peña

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
13 de 31

No podían faltar las pinturas por los alumnos de Bellas Artes. Estas fueron exhibidas en el lobby del teatro Saybe.

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
14 de 31

Aralí Nuñez y el joven pintor Josué Linares

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
15 de 31

Zaid Motiño con sus pinturas

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
16 de 31

Fernanda, Ricardo, Pastora, Andrea y Ana Panchamé

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
17 de 31

Carolina García y Renata Orellana

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
18 de 31
19 de 31
20 de 31
21 de 31
22 de 31
23 de 31
24 de 31
25 de 31
26 de 31
27 de 31

Carlos Moreno, Samuel Madrid, Katherine Madrid y Jennifer Meza

 FOTO: LINDA KÄSBOHRER
28 de 31
29 de 31
30 de 31
31 de 31
