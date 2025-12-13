Las mejores fotos de "The Greatest Show" por la Academia de Bellas Artes

El misterio y la imaginación fueron puntos característicos del espectáculo artístico "The Greatest Show"
Los trajes circenses dieron vida a los shows.
El equipo de la Academia de Bellas Artes creó un show único en SPS. Las maestras de Danza: Marcela Sofía Suazo, Patricia Maldonado, Lida Zaldivar, Marian Laínez y Kristel Anahí Elvir son mentes maestras detrás de esta actividad artística.
Asimismo, Ana Lucía Ruíz, directora general de Bellas Artes, y su equipo: Lino Gudiel (piano), Andrés Medina (piano y guitarra), Cecilia Lardizábal (subdirección), Rosibel Fuentes (pintura); Delmy González (asistente administrativo) y María José González (asistente).
Los distintos grados de baile demostraron sus capacidades artísticas, de improvisación y de ejecución, fruto de su trabajo en los ensayos.
La vestimenta fue excepcional, cada bailarina con sus elementos distintivos y propios de su pieza.
Las más pequeñas de la academia no solo bailaron, sino que disfrutaron cada movimiento, sinónimo de libertad y alegría.
La mezcla de colores y hasta de géneros musicales fueron expuestos
Alejandra y Hernando José Echeverri
Nidia Bodden y Alejandra Milla
Marvin Lagos y Alejandra López
Leslie Chávez, Paola Mejía y Javier Peña
No podían faltar las pinturas por los alumnos de Bellas Artes. Estas fueron exhibidas en el lobby del teatro Saybe.
Aralí Nuñez y el joven pintor Josué Linares
Zaid Motiño con sus pinturas
Fernanda, Ricardo, Pastora, Andrea y Ana Panchamé
Carolina García y Renata Orellana
Carlos Moreno, Samuel Madrid, Katherine Madrid y Jennifer Meza