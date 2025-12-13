  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu

Así fueron las románticas vacaciones de legionario hondureño con su bella 'barbie' por varios países de Europa.

'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
1 de 20

Ella es la bella 'barbie' hondureña que cautivó por varios países de Europa junto a legionario catracho durante estas vacaciones navideñas.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
2 de 20

Esta linda catracha es la esposa de futbolista de la Selección de Honduras y que milita en el extranjero.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
3 de 20

¡Hermosa! La chica hondureña es cosiderada como una 'barbie' por su belleza, sus fotos donde al parecer es amante del color rosado y de la muñeca.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
4 de 20

Su nombre es Nixy Oviedo y deslumbró en estas vacaciones navideñas por varios países del Viejo Continente.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
5 de 20

Nixy Oviedo es la esposa del futbolista hondureño Andy Najar, del Nashville de la MLS y de la Selección de Honduras.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
6 de 20

Andy Najar y Nixy Oviedo disfrutaron de varios países. Uno de ellos fue Bélgica, donde el catracho visitó Bruselas.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
7 de 20

Recordemos que Andy Najar jugó en el Anderlecht de Bélgica, con sede en Bruselas, ciudad a la que volvió para vacacionar en esta ocasión.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
8 de 20

El lateral hondureño, ex del Olimpia, aprovechó sus vacaciones tras terminar la participación en la temporada 2025 de la MLS y viajó a Europa.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
9 de 20

"Bienvenido a tu casa", le escribieron varios aficionados del Anderlecht a Andy Najar en su cuenta de Instagram.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
10 de 20

Andy Najar y Nixy Oviedo se llevaron este lindo recuerdo de su visita a Bruselas, Bélgica.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
11 de 20

La pareja hondureña empezó su tour por Europa visitando primero la "Ciudad del Amor": París, Francia.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
12 de 20

Fue Nixy Oviedo quien compartió con todo sus seguidores de Instagram las imágenes de estas románticas vacaciones con Andy Nájar.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
13 de 20

"Desde París con amor", escribió la hermosa catracha en su cuenta de Instagram.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
14 de 20

El siguiente destino vacacional de Andy Nájar y Nixy Oviedo fue España.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
15 de 20

Andy Nájar, como buen aficionado madridista, visitó el estadio Santiago Bernabéu con Nixy Oviedo y presenciaron el partido del Real Madrid contra el Manchester City por la Champions League.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
16 de 20

Nixy Oviedo se sacó algunas fotos desdel el interior del estadio Santiago Bernabéu el día del partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
17 de 20

La pareja se muestra muy enamorada en redes sociales y fortalecen la relación con este viaje romántico por Europa.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
18 de 20

Andy Nájar y Nixy Oviedo eligieron Europa pasar un tiempo de relax tras una temporada desgastante.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
19 de 20

Nixy Oviedo es la esposa de Andy Najar y madre de su hijo, Najovi. Así se mostró por las principales avenidas de Madrid.
'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu
20 de 20

Andy Najar y Nixy Oviedo se casaron el 31 de diciembre de 2024 en Estados Unidos.
Cargar más fotos