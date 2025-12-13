'Barbie' hondureña deslumbra en Europa con legionario: Champions en el Bernabéu

Ella es la bella 'barbie' hondureña que cautivó por varios países de Europa junto a legionario catracho durante estas vacaciones navideñas.
Esta linda catracha es la esposa de futbolista de la Selección de Honduras y que milita en el extranjero.
¡Hermosa! La chica hondureña es cosiderada como una 'barbie' por su belleza, sus fotos donde al parecer es amante del color rosado y de la muñeca.
Su nombre es Nixy Oviedo y deslumbró en estas vacaciones navideñas por varios países del Viejo Continente.
Nixy Oviedo es la esposa del futbolista hondureño Andy Najar, del Nashville de la MLS y de la Selección de Honduras.
Andy Najar y Nixy Oviedo disfrutaron de varios países. Uno de ellos fue Bélgica, donde el catracho visitó Bruselas.
Recordemos que Andy Najar jugó en el Anderlecht de Bélgica, con sede en Bruselas, ciudad a la que volvió para vacacionar en esta ocasión.
El lateral hondureño, ex del Olimpia, aprovechó sus vacaciones tras terminar la participación en la temporada 2025 de la MLS y viajó a Europa.
"Bienvenido a tu casa", le escribieron varios aficionados del Anderlecht a Andy Najar en su cuenta de Instagram.
Andy Najar y Nixy Oviedo se llevaron este lindo recuerdo de su visita a Bruselas, Bélgica.
La pareja hondureña empezó su tour por Europa visitando primero la "Ciudad del Amor": París, Francia.
Fue Nixy Oviedo quien compartió con todo sus seguidores de Instagram las imágenes de estas románticas vacaciones con Andy Nájar.
"Desde París con amor", escribió la hermosa catracha en su cuenta de Instagram.
El siguiente destino vacacional de Andy Nájar y Nixy Oviedo fue España.
Andy Nájar, como buen aficionado madridista, visitó el estadio Santiago Bernabéu con Nixy Oviedo y presenciaron el partido del Real Madrid contra el Manchester City por la Champions League.
Nixy Oviedo se sacó algunas fotos desdel el interior del estadio Santiago Bernabéu el día del partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League.
La pareja se muestra muy enamorada en redes sociales y fortalecen la relación con este viaje romántico por Europa.
Andy Nájar y Nixy Oviedo eligieron Europa pasar un tiempo de relax tras una temporada desgastante.
Nixy Oviedo es la esposa de Andy Najar y madre de su hijo, Najovi. Así se mostró por las principales avenidas de Madrid.
Andy Najar y Nixy Oviedo se casaron el 31 de diciembre de 2024 en Estados Unidos.